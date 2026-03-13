Работы по озеленению и субботники усилят в городе Ош

В Оше состоялось второе заседание штаба, посвященное весеннему трехмесячнику по санитарной очистке и озеленению города. Об этом сообщили в мэрии южной столицы.

По данным муниципалитета, на совещании обсудили вопросы очистки Оша, организации субботников, приведения в порядок интернет-кабелей и рекламных конструкций, а также высадки деревьев и расширения зеленых зон.

Кроме того, учреждениям и предприятиям поручено обеспечить уборку закрепленных за ними территорий, а жителей города призвали активно участвовать в субботниках.

Весенний трехмесячник по санитарной очистке и благоустройству в южной столице проходит с 1 марта по 31 мая.