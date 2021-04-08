Сестры Томпошка и Нури из Кыргызстана. Ролик российского банка обсуждают в Сети

В рекламе российского банка снялись родные мигрантов в России, в том числе кыргызстанских. Об этом сообщает издание sostav.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

По его данным, ПАО «Сбербанк» запустило новую кампанию сервиса денежных переводов за рубеж. Главными героями видеороликов стали родственники мигрантов.

В основу креатива лег документальный подход, в рамках которого съемочная группа в режиме реального времени наблюдала за бытом и жизнью народов ближнего зарубежья. Каждый из участников промо обратился к своим близким на родном языке с добрыми пожеланиями и благодарностью за помощь.

На первых же кадрах видео сестры Томпошка и Нури из Иссык-Куля передали видеопривет своим старшим братьям, которые уехали из родного дома на заработки.

На видео также женщина из Ташкента обратилась к своему сыну — она поблагодарила его за заботу и пригласила на родину отметить свадьбу.

Видео и фото с сестрами из Кыргызстана размещено в соцсетях и digital-площадках, в формате наружной рекламы в транспорте и рабочих общежитиях.

Отметим, на вывесках бренд использовал кыргызский язык. На баннерах написано: «Братья, мы очень скучаем по вам! Томпошка и Нури».