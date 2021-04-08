Выставка акварелей искусствоведа Гульчахры Токтосуновой открылась в Бишкеке

В «Галерее-М» открылась выставка акварелей Гульчахры Токтосуновой «Дебют».

Гульчахра Токтосунова родилась 30 сентября 1947 года во Фрунзе. Искусствовед, заслуженный деятель культуры КР, член-корреспондент Национальной академии художеств, автор научных статей о кыргызском изобразительном искусстве.

«Одним из любимейших занятий была акварель. Ею можно было работать везде. Она всюду была со мной. Помню, когда написала этюд по памяти (закат солнца), мне пришла идея с оборотной стороны подсветить фонариком солнце на горизонте. При этом показать экспозицию солнца в темной комнате. Демонстрация картины вызывала восторг у родных. Я же была счастлива», — рассказала Гульчахра Токтосунова.

Поздравить Гульчахру Токтосунову пришли известные художники, ученики, родственники и друзья. Некоторые до этого дня знали ее лишь как отличного искусствоведа, знатока кыргызского искусства и были удивлены ее картинами.

Константин Шкурпела отметил, что взгляд на мир у художника-искусствоведа шире, он знает больше о принципах и методах создания картин.

«Прекрасные пейзажи и натюрморты. Много цветов! Не оттенков, хотя их тоже немало, а букетов. Они такие яркие, что ощущается их запах. Организаторам спасибо за такую чудесную атмосферу», — сказала гостья экспозиции.

Выставка продлится до 21 апреля.