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Общество
Сюжет: COVID-19

Медики в школах не успевают осматривать всех учеников и отслеживать заболевших

Медики в школах не успевают ежедневно осматривать всех учеников и отслеживать заболевших. Об этом на своей странице в Facebook написала председатель общественного совета Министерства здравоохранения и соцразвития Бактыгуль Исраилова.

«Один врач и одна медсестра на 2,5 тысячи учащихся, обучающихся в три смены. Они физически не успевают осмотреть каждый день учащихся, не говоря о том, чтобы отследить обратную связь с заболевшими, температурящими детьми, которых они выявили и отправили домой. Дошли до врача, вызвали врача на дом... не понятно. Перекладывают на учителей, у которых такая же загруженность, и они не успевают связаться с родителями или те не выходят на контакт», — сказала она.

Бактыгуль Исраилова отметила, что врачи говорят о том, что занимаются лишней работой, заполняя бумаги согласно предписанию санслужб. «Помимо этого, наблюдается тенденция, что многие ученики приходят голодные, многие надеются на школьное питание. У многих нет денег, чтобы что-то купить перекусить. Дети слабые и от того, что почти до утра сидят в соцсетях», — добавила она.

Бактыгуль Исраилова отметила, что намерена посетить и другие школы и детсады.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189146/
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