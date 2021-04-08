Новая зеленая зона появится в микрорайоне № 6 Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, построят зеленую зону на пересечении улиц Сухэ Батора и Юнусалиева по поручению и. о. мэра Бактыбека Кудайбергенова. Накануне вице-мэр столицы по земельным вопросам, строительству и архитектуре Азамат Сагындык уулу провел выездное совещание со всеми соответствующими службами.

«На комиссии по предоставлению прав аренды на муниципальные земельные участки прекращены все договорные обязательства с объектами облегченного типа на данной территории. Она будет благоустроена под зеленую зону», — отметили в мэрии.

В муниципалитете отметили, что строительство сквера не затронет городской бюджет, все расходы взял на себя инвестор. Объекты, у которых уже был договор аренды, перенесут на другие участки.