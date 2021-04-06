Дело экс-вице-мэра. Суд признал незаконным обыск в кабинете сотрудника ГКНБ

Первомайский районный суд Бишкека признал незаконным обыск, проведенный в кабинете начальника районного отделения УГКНБ, задержанного вместе с бывшим вице-мэром Азизом Алымкуловым. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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Уточняется, что Военной прокуратурой в ходе расследования уголовного дела на основании постановления руководителя следственной группы произведен неотложный обыск по месту работы сотрудника ГКНБ. Были опасения об утрате документов и иных предметов, использованных для совершения преступных действий.

«Следственный судья Абдуразак Боромбаев, проявляя нездоровую заинтересованность, предвзято и субъективно рассмотрел указанное ходатайство. Его родной брат также является действующим руководящим сотрудником органов национальной безопасности. Постановлением суда обыск признан незаконным и необоснованным. Документ вынесен с надуманными ссылками на единичные незначительные, сугубо технические недоработки в протоколе обыска. Обжаловать это решение в вышестоящие инстанции не представляется возможным», — проинформировали в надзорном органе.

Напомним, в марте Военная прокуратура задержала вице-мэра Азиза Алымкулова и сотрудника ГКНБ. Бывший чиновник муниципалитета подозревается в злоупотреблении должностным положением. По версии следствия, Алымкулов оказывал давление на сотрудников муниципалитета и подразделений мэрии, чтобы они незаконно оформляли земельные участки на их аффилированных лиц.