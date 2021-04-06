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Общество

Посев под обстрелом. Жители Лейлека требуют защиты от пограничников Таджикистана

Жителям села Булак-Башы Лейлекского района пограничники Таджикистана третий год не дают проводить весенние полевые работы на своих участках. Сегодня местные жители собрались на поле и потребовали у местных властей и Погранслужбы Кыргызстана обеспечить их безопасность.

По их словам, уже три года ранней весной пограничники Таджикистана пытаются помешать сельхозработам.

«Здесь мы сеяли и сажали еще со времен Советского Союза. В 2002-м по решению властей нам этот участок выделили на 93 семьи. Оформили документы на землю. Но с 2019 года, как только наступает весна, пограничники Таджикистана стреляют по нашей технике и в нашу сторону. Кыргызстанских пограничников на данной территории нет. Почему местные власти и военные не защищают нас от произвола соседней страны?» — задаются вопросом жители Лейлека.

Фермеры отмечают: несмотря на то что они два года остаются без урожая, налоги на землю продолжают платить. Они заявляют, что готовы даже построить погранзаставу за свой счет, лишь бы кыргызские военные обеспечивали их безопасность.

Митингующие ждут ответа от руководителей района.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189016/
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