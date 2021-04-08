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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 8 апреля солнечно. Температура воздуха ожидается +21 градус. День увеличился до 13 часов 2 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — улицы Малдыбаева, 46, Токтоналиева, 8;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Лермонтова, Фрунзе, Целиноградской;
  • 9.30-12.00 — отрезки улиц Джантошева, Матросова, переулок Елецкий;
  • 9.30-19.00 — 5-й микрорайон, 11, 11/1, 12, 14, 15, 17-19;
  • 11.00-14.00 — 6-й микрорайон, 2/1, 2/2.

У кого намечается той

Суюнбек Касмамбетов

Родился 8 апреля 1960 года в Нарыне. Руководитель аппарата президента КР.

Талантбек Эргешов

Родился 8 апреля 1971 года в селе Ак-Босого Ошской области. Командующий Национальной гвардией Вооруженных сил КР.

Алмазбек Уланов

Родился 8 апреля 1977 года. Депутат Бишкекского городского кенеша от фракции СДПК.

Памятные даты

День сотрудника органа по контролю наркотиков КР

День сотрудника органа по контролю наркотиков в Кыргызстане учрежден в 2006 году.

Впервые орган, контролирующий наркотики, создан в Кыргызской Республике в 1993-м. Это была Госкомиссия по контролю нарковеществ, учрежденная 8 апреля.

Люди, которые меняли мир

Родился историк Сабыр Аттокуров

open.kg
Фото open.kg. Сабыр Аттокуров
Сабыр Аттокуров родился 8 апреля 1932 года в селе Кызыл-Туу Джумгальского района Нарынской области.

Он занимался изучением истории становления промышленности Кыргызстана, проблемами археологии и этнографии. Автор более 200 научных трудов, монографий, учебных пособий, словарей. Подготовил несколько кандидатов и докторов исторических наук. Долгое время возглавлял исторический факультет КГУ имени 50-летия СССР.

Внес большой вклад в научное исследование кыргызских родословных преданий.

В конце 1980-х по ложному доносу по обвинению в национализме снят с работы и исключен из рядов КПСС. Основное обвинение заключалось в том, что он в своих лекциях рассказывал о самобытности кыргызского народа, традициях и обычаях, необходимости их сохранения. Позднее решением ЦК КПСС реабилитирован и восстановлен в рядах партии.

Умер в 2005 году.

Куда сходить

Культура
  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;
  • Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет спектакль «Принцесса Турандот».

Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189005/
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