COVID-19 в мире. Заразились более 131,7 миллиона, умерли более 2,8 миллиона

За cутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 494 тысячи 501 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 131 миллион 707 тысяч 267 человек. Больше всего зараженных в США (30 миллионов 777 тысяч 336), Бразилии (13 миллионов 13 тысяч 601), Индии (12 миллионов 589 тысяч 67), Франции (4 миллиона 893 тысячи 971), России (4 миллиона 538 тысяч 101), Великобритании (4 миллиона 376 тысяч 629), Италии (3 миллиона 678 тысяч 944), Турции (3 миллиона 529 тысяч 601), Испании (3 миллиона 311 тысяч 325), Германии (2 миллиона 902 тысячи 309) и Колумбии (2 миллиона 456 тысяч 409).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 74,7 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 342 тысячи 269 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 859 тысяч 868. За сутки показатель вырос на 7 тысяч 406 человек. В том числе в США всего скончались 555 тысяч 403 человека, Бразилии — 332 тысячи 752, Мексике — 204 тысячи 399, Индии — 165 тысяч 101, Великобритании — 127 тысяч 106, Италии — 111 тысяч 326.

В Кыргызстане зарегистрировали 89 тысяч 277 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 307 тысяч 669, Узбекистане — 83 тысячи 802, Таджикистане — 13 тысяч 308.