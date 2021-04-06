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Общество
Сюжет: COVID-19

Граждан старше 55 лет просят без необходимости не выходить из дома

«Просьба без крайней необходимости не выходить из дома гражданам из группы риска в возрасте от 55 лет и старше», — заявила сегодня на брифинге вице-мэр Бишкека Айжан Чыныбаева.

По ее словам, каждый день наблюдается увеличение числа зараженных коронавирусом. Поэтому посещение общественных мест по-прежнему представляет угрозу. Особенно для людей старшего возраста.

В свою очередь заместитель Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека Айнагуль Рыскулова отметила, что эпидситуация по COVID-19 в столице оценивается как неблагополучная. За последние сутки зарегистрировано 77 случаев коронавируса. При этом она подчеркнула, что горожане стали при появлении первых клинических симптомов своевременно обращаться в больницы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188946/
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