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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеет 1 тысяча 425 человек, 162 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 1 тысяча 425 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 763 пациента, в больницах — 662. В том числе 25 человек — в крайне тяжелом состоянии, 137 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 498 человек (или 75,2 процента) — оценивают как средней тяжести, два человека в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 117 человек. В Бишкеке выписаны 60 человек, Оше — 2, Чуйской области — 41, Ошской — 1, Иссык-Кульской — 8, Нарынской — 3, Баткенской — 2.

С начала марта 2020 года выздоровели 85 тысяч 388 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188922/
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