В Кыргызстане за сутки выявили еще 124 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Улук-Бек Бектурганов.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 77 случаев, Чуйской области — 43, Нарынской — 3, Ошской — 1.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 89 тысяч 277 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.