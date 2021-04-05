Дело о беспорядках. Фариду Ниязову продлили содержание под стражей

Экс-руководителю аппарата президента Фариду Ниязову продлили меру пресечения по делу о беспорядках 9 октября 2020 года. Об этом 24.kg сообщила Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, Фарид Ниязов будет содержаться под стражей в СИЗО-1 Бишкека до 10 июня.

Отметим, по факту беспорядков 9 октября прошлого года возбуждено уголовное дело. Обвиняемыми проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-глава аппарата главы государства Фарид Ниязов, бывший заместитель главы МВД Курсан Асанов, экс-сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев, активист Темирлан Султанбеков.