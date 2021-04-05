18:41
USD 84.80
EUR 99.91
RUB 1.11
Общество

6 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 8.00-17.00 — жилмассив «Касым», микрорайон «Достук» (улицы Профсоюзная, Кайназаровой, Кубаныч, Волковой, Лумумбы, переулок Темировский);
  • 9.00-17.00 — улицы Малдыбаева, 40, 42, Токтоналиева, 10, Брестская, Владимирская;
  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-56 — Чуй-59), «Арча-Бешик» (улицы Куюкова, Чортекова, Садырбаева, 19-я линия), «Ала-Арча» (улицы Торгой, Матисакова, Масыралиева), «Мурас-Ордо», отрезки улиц Фрунзе, Молодой Гвардии, Абдумомунова, Акиева, Рыскулова;
  • 9.30-18.30 — жилмассив «Дордой-2», улицы Фере, Маяковского;
  • 9.30-19.00 — 5-й микрорайон, 10, 16, 16/1, улица Огонбаева, 222;
  • 9.30-17.00 — жилмассивы «Ак-Бата», «Келечек» (северо-западная сторона), «Красный строитель»;
  • 10.00-18.00 — отрезки улиц Широкой, Элебесова, переулок Дорожный, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Камбар-Ата, Эртайлак, Актан);
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Кудрука, Манаса, Профессора Зимы, Баялинова, Шорина, Осипенко, переулки Долонский, Джети-Огузский.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Луговое, Константиновка, Ленинское (улицы Интернациональная, Юбилейная, Набережная, Алма-Атинская, Заречная, Восточная, Виноградная, Коммунарская, Восточная, Подгорная, Речная, Алма-Атинский тупик, переулки Северный, Малая ГЭС), Мыкан (улицы Строительная, Линейная, Гэсовская, переулок Чуйский, жилмассив «16 га»), Байтик (улицы Суюмбаева, Эшмамбет у. А., Новостройка, Исмаилова), Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Колхозная, 46), Кок-Жар (улицы Нурманбетова, Табылды у. А.), жилмассивы «44 га», «Тунгуч»;
  • 9.00-13.00 — село Аламедин (улицы Алма-Атинская, Панфилова, Чугуева);

Сокулукский РЭС

  • 9.30-17.00 — села Манас (улицы Проектируемая, Авиагородок), Комсомольское (улицы Южная, Новая, Проектируемая, Тупик, Строительная, Восточная, Дорожная, Джанышбаева), Ак-Жол (улицы Восточная, Госпитомник);
  • 9.00-17.00 — поселок Восточный (улицы Махачкалинская, Тимирязева, Дружбы, Акушинская, Дагестанская, Энгельса, Прифермская, Школьная, Манас, переулок Дружбы), села Джаны-Джер (улицы Маркса, Восточная, Бугорная), Новопавловка (улицы Лавровых, Ак-Ордо, Актилек, Крупской, Репина, Школьная, Колхозная, Свердлова, Фрунзе, тупик Колхозный), Национальное (улицы Московская, Разная), Арал (улица Картамбаева);
  • 12.00-17.00 — село Кызыл-Туу (улицы Абакир, Билалы, Заречная, Конок, Проектируемая, Свечникова, Якупбаева);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беловодское (улица Железнодорожная), Спартак (военная часть, улица Ленина), Александровка (улицы Западная, Комсомольская, Фрунзе, Токтогула, Татарская), Кепер-Арык (улица Украинская), Садовое (улицы Крупской, Мирошниченко);
  • 8.00-13.00 — село Александровка (улицы Комсомольская, Чапаева, Крупской, Калимова);
  • 13.00-17.00 — село Садовое (улицы Ситникова, Киргизская, Советская, Ленина, Луговая, Калинина);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чалдовар (улицы Верхняя, Подгорная), Кюрпюльдек;
  • 8.30-13.00 — село Панфиловка (улицы Ключевая, Центральная);
  • 12.00-16.00 — село Орто-Арык;

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Ставрополовка (улицы Центральная, Токтош, Октябрьская, Советская, Степная, Мелиорация), Кара-Суу, Жылдыз, Мураке (улица Карабалтинская), Степное;
  • 8.30-12.00 — Кара-Балта (улицы Фурманова, Боконбаева, Чехова), село Алексеевка (улица Новостройка);
  • 13.00-17.00 — Кара-Балта (улицы Спортивная, Бородочева, Маркса, Матросова, Морозова);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Туз (улицы Жунушева, Дербишева), Новопокровка (улица Фрунзе);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Красноречка, Ивановка;

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Мээнеткеч (улица Жумагул), Шамшы (улица Школьная).
3
Таласская область
  • 9.00-12.00 — Талас (улицы Ленина/Панфилова);
  • 9.00-16.00 — село Калинина;
  • 9.00-17.00 — Талас (улицы Москвиченко/Пионерская), села Ак-Добо, Жон-Арык;
  • 10.00-13.00 — Талас (улицы Фрунзе/Кирова);
  • 10.00-17.00 — село Чат-Базар.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188890/
просмотров: 142
Версия для печати
Материалы по теме
5 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
3 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
2 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
1 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
31 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
30 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
29 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
28 марта: где в регионах отключат свет
27 марта: где в регионах отключат свет
26 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
COVID-19. Работник МИД скончался после вакцинации. Минздрав отрицает (обновлено) COVID-19. Работник МИД скончался после вакцинации. Минздрав отрицает (обновлено)
Вакцинация сотрудника МИД. Минздрав создаст комиссию для выяснения причин смерти Вакцинация сотрудника МИД. Минздрав создаст комиссию для выяснения причин смерти
Стоит&nbsp;ли снижать штрафы за&nbsp;нарушение Правил дорожного движения? Опрос Стоит ли снижать штрафы за нарушение Правил дорожного движения? Опрос
Кафе заняло часть тротуара в&nbsp;Бишкеке. Хозяин &laquo;Бублика&raquo; снес летнюю площадку Кафе заняло часть тротуара в Бишкеке. Хозяин «Бублика» снес летнюю площадку
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; предлагает услуги MegaKassa для &laquo;Розничного продавца&raquo; ЗАО «Альфа Телеком» предлагает услуги MegaKassa для «Розничного продавца»
Изменились условия работы сall-центра &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; 4444 Изменились условия работы сall-центра «Газпром Кыргызстан» 4444
Чем грозит стране рынок контрафактных сигарет? Экономический обзор Чем грозит стране рынок контрафактных сигарет? Экономический обзор
Gamma Knife Icon в&nbsp;лечении опухолей головного мозга Gamma Knife Icon в лечении опухолей головного мозга
5 апреля, понедельник
18:33
Артем Новиков раскритиковал мэрию Бишкека за плохую работу в борьбе с COVID-19 Артем Новиков раскритиковал мэрию Бишкека за плохую раб...
18:30
6 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:23
Дело о Белизгейте. Абдиля Сегизбаева оставили под стражей до 25 мая
18:15
Придать особый статус Баткенской области. Законопроект вынесен на обсуждение
18:02
В Аксы родила семиклассница. Задержан подозреваемый в изнасиловании девочки