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Общество
Сюжет: Выборы - 2021

Милиция готовится к выборам. В Оше провели гарнизонный развод

Сегодня на центральной площади южной столицы состоялся гарнизонный развод сотрудников милиции. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МВД.

Мероприятие организовано в преддверии выборов депутатов местных кенешей. Основная цель — проверка готовности сотрудников правоохранительных органов к обеспечению общественной безопасности.

В гарнизонном разводе приняли участие руководство и личный состав УВД Оша и УВД Ошской области, патрульная милиция и бойцы спецназа «Шумкар».

«Личному составу даны инструкции, разъяснены обязанности и права по охране общественного порядка в избирательный период. Первый заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Суйунбек Омурзаков подчеркнул необходимость соблюдения законности, незамедлительного и оперативного реагирования на любую информацию о нарушении законодательства», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что с сегодняшнего дня весь личный состав МВД переходит на усиленный режим несения службы. Помимо правоохранителей, следить за порядком будут и представители добровольных народных дружин.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188877/
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