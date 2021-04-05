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Общество

В ДУМК сообщили точную дату начала священного месяца Рамазан

Священный месяц Рамазан начнется 13 апреля. Об этом 24.kg сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

По его информации, соответствующее постановление вынес Совет улемов.

«Согласно постановлению № 1, в 2021 году священный месяц начнется 13 апреля», — рассказали в ДУМК.

Отметим, ранее муфтият сообщал, что священный месяц Рамазан начнется 13 или 14 апреля.

Орозо — одно из самых важных для мусульманина испытаний его веры. В священный месяц Рамазан ислам призывает воздерживаться не только от приема пищи, но и беречь от искушений свои глаза, уши и язык, то есть не сплетничать, не судачить по пустякам, не произносить бранных слов, а направить свои силы на благие дела.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188874/
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