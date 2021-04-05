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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Бишкеке и Чуйской области разворачивают дополнительные койки

В Бишкеке и Чуйской области разворачивают дополнительные койки для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, согласно приказу ведомства, в Национальном госпитале развернут 110 коек, из них 10 — в палатах интенсивной терапии, Чуйской областной объединенной больнице — 55 коек, из них 5 — палаты интенсивной терапии. Они начнут работать с завтрашнего дня.

Напомним, что сейчас для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией открыты три стационара на 435 коек. Информацию о наличии свободных мест можно узнать на сайте.

Добавим, что в Кыргызстане за последние сутки выявили еще 139 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19, из них 123 — в Бишкеке.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188843/
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