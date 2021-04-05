Вакцинация от COVID-19. Опубликован ролик о том, как работают антигены

Инициатива по производству и централизованной закупке вакцин от COVID-19 COVAX и Всемирная организация здравоохранения выпустили короткий видеоролик о том, как работают вакцины.
Вакцина — это крошечный, ослабленный и неопасный фрагмент патогена, микроба, вызывающего заболевание, часть которого называется антигеном.
Если позднее человеческий организм столкнется с настоящим патогеном, он уже будет знать, как его обнаружить и побороть до того, как разовьется заболевание.
Отметим, что в Кыргызстане кампания по вакцинации от коронавируса стартовала 29 марта. 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm хватит лишь на 75 тысяч человек.