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Общество

Не будь равнодушным. Кайрат Примбердиев выпустил социальный трек и клип

Кайрат Примбердиев выпустил новый трек под названием «Кайдыгер караба» («Не будь равнодушным»). Клип песни артист опубликовал на своем YouTube-канале.

«Это социальное произведение. На протяжении 30 лет представители власти только и делают, что обворовывают народ! Поэтому написал эту песню», — подписал певец клип.

Автор песни напоминает чиновникам, что справедливость дороже золота.

«Не будь равнодушным к завтрашней судьбе своего народа.

Ни власть, ни богатство не унесешь с собой в иной мир.

Сильный победит одного, а мудрый — тысячи.

Справедливость дороже золота», — поет Кайрат Примбердиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188795/
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Не будь равнодушным. Кайрат Примбердиев выпустил социальный трек и клип