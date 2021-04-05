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Общество

Минсельхоз призвал кыргызстанцев высаживать деревья

Министерство сельского, водного хозяйства и территориального развития призвало кыргызстанцев высаживать деревья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Чиновники напомнили, что из-за климатических изменений в мире происходят природные катастрофы, в том числе и в Кыргызстане.

«Чтоб хоть как-то предотвратить данную проблему, Министерство сельского, водного хозяйства и регионального развития призывает всех кыргызстанцев принять активное участие в озеленении под лозунгом «Один саженец от одного гражданина»», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188783/
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