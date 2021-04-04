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Общество

Скончалась известная журналистка Жаркын Темирбаева

Известная журналистка Жаркын Темирбаева скончалась вчера, 3 апреля. Ей было 66 лет. Об этом сообщили в Министерстве культуры.

«Кыргызская культура и журналистика понесли тяжелую утрату. Известный журналист и писатель, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Жаркын Темирбаева скончалась 3 апреля 2021 года в возрасте 66 лет в результате продолжительной болезни», — проинформировали в ведомстве.

Министерства культуры
Фото Министерства культуры. Жаркын Темирбаева

Жаркын Темирбаева родилась в 1955 году в селе Тоо-Дыйкан Узгенского района Ошской области.
Она окончила факультет кыргызской филологии Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына по специальности журналистика.

Профессиональную деятельность начала корреспондентом в Узгенской районной газете «Узген нуру», затем стала редактором издания.

Жаркын Темирбаева известна как журналистка, которая освещала проблемы, связанные с социальной жизнью местного населения, правами женщин в регионе.

Она также работала на радио «Азаттык», специализируясь на правах человека и правах женщин.

Коллектив 24.kg выражает глубокие соболезнования родным и близким Жаркын Темирбаевой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188750/
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