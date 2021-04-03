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Общество

Золото модерна для Аруузат. В Бишкеке открыли сезон мультимедийных арт-выставок

Закрытый показ и благотворительный аукцион в помощь маленькой Аруузат, мужественно противостоящей тяжелой болезни, — в таком формате в Бишкеке открылся сезон мультимедийных арт-выставок. Амбициозный и многообещающий проект, по словам авторов, направлен на сохранение и укрепление культурного ДНК столицы.

«Серия мультимедийных иммерсивных арт-выставок, которые посвящены настоящим сокровищам мировой живописи. В течение месяца мы совершим уникальное путешествие от Ренессанса, творчества да Винчи до русского авангарда. Василий Кандинский, Казимир Малевич, Марк Шагал — все это будет здесь. Это будет настоящее пиршество для всех горожан», — рассказал вдохновитель и куратор проекта Максим Полетаев.

За музыкальное оформление вечера отвечала группа Combo Band и ее солист Талант Абдылдаев.

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Чтобы собрать деньги на лечение Аруузат, был организован благотворительный аукцион. У малышки спинальная мышечная атрофия — тяжелое заболевание, которое очень быстро прогрессирует: со временем люди лишаются возможности сидеть, стоять, двигаться, глотать и дышать. Аруузат нужны деньги на очень дорогое лекарство.

На аукцион кыргызстанские художники выставили несколько пейзажей и натюрмортов. Открылись торги картиной на гвоздях, повторяющей флаг Кыргызстана.

Настоящая битва разыгралась за городской пейзаж Азамата Абакирова, изображающий европейскую улочку. Лот ушел за 20 тысяч 200 сомов, стартовая цена была превышена более чем в четыре раза.

24.kg
Фото 24.kg. «Городской пейзаж» Азамата Абакирова ушел за 20 200 сомов

«Я не ожидал, что именно эта картина окажется такой востребованной. Думал, больше понравится «Цветущее дерево». Но очень рад, что удалось собрать деньги на благое дело», — поделился Азамат Абакиров.

Организаторы и гостям предоставили возможность почувствовать себя художниками. К услугам всех желающих были кисточки, ведерки с красками и нетронутая белая стена.

Но апофеозом вечера стали мультимедийные выставки. Сначала зрители словно очутились внутри полотен Густава Климта. Светящееся пространство зала превратилось в тотальную инсталляцию, погружая в мир образов художника.

На смену Климту пришел Винсент Ван Гог с «Письмами к Тео» и 400 самыми известными его полотнами. И зазвучала история великого творца — одного из ярчайших представителей постмодернизма.

Благая цель достигнута — Аруузат еще на шаг ближе к выздоровлению. Помочь девочке можно, перечислив любую посильную сумму.

Реквизиты для Аруузат:

MBank 0707724416;

«О! Деньги» 0707724416;

«Элсом» 0707724416;

ОПТИМА БАНК — 4169 5853 4524 5996 Ташматова Жылдыз;

Demir bank 4215 8901 1686 3694;

Внешний номер счета: 1180000121948004;

Владелец счета: Бакай Ташматович Ташматов;

KICB «Элкарт» 9417018596205724;

Kaspi Bank: для физических лиц: номер карты 5169 4931 0759 7018 либо по номеру телефона +77022860058 (Танкиева Алтынай Манасовна);

Сбербанк: +79267232349 (Эрлан Токтогулов), 4817 7602 5975 0325 ERLAN TOKTOGULOV;

Gofundme.com/savearuuzat;

PayPal Suita-jan@mail.ru;

Счет для Турции: 5170 4143 5521 7767 ALBINA MUNDUSPEKOVA;

IBAN TR09 0006 2001 4900 0006 6752 45.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188719/
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