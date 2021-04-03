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Общество

Как будет выглядеть улица Салиевой в Оше после ремонта. Мэрия показала эскизы

В Оше обсудили эскизный проект реконструкции улицы Салиевой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, городские чиновники приняли предложения местных жителей по улучшению инфраструктуры: установка фонтанов, скамеек, светильников, зеленых насаждений (особое внимание уделят посадке широколистных деревьев).

Обсудили также расширение дороги по улице Салиевой, расположение надземных и подземных коммуникационных сетей. Вице-мэр Замир Юсупов поручил работать согласно утвержденным нормативам.

Сейчас на этой улице идет санитарная очистка, благоустройство и озеленение территории вокруг многоэтажных домов. В эскизном проекте предусмотрели реконструкцию тротуаров, ирригационных сетей, асфальтирование дороги, покраску фасадной части многоэтажных домов. Строительство начнут в мае.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188666/
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