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Общество

Кыргызстанца против воли сделали гражданином Туркменистана

Посольство Туркменистана в Кыргызстане ответило на запрос 58-летнего Александра Коряка. Мужчину проинформировали о наличии у него туркменского гражданства. Подробности сообщает Джалал-Абадская правозащитная организация «Справедливость».

По ее данным, в соответствии со статьей 39 Закона Туркменистана «О гражданстве» от 22 июня 2013 года «все лица, являвшиеся гражданами бывшего СССР, имеющие подтверждения, что они постоянно проживали на территории Туркменистана до 21 октября 1992-го, признаются гражданами Туркменистана, если они письменно не обратились о выходе из гражданства Туркменистана. В связи с этим Александр Коряк является гражданином Туркменистана», — написано в письме из посольства.

Мужчина выписался из Ашхабада 5 августа 1992-го. Соответствующая отметка стоит в его паспорте СССР образца 1974 года.

«Получается, он не подпадает под вышеуказанный закон. Но этот факт остался вне внимания туркменской стороны. Там Коряка упорно считают своим гражданином», — сказал Алмаз Ибраимов, юрист правозащитной организации «Справедливость» .

Александр родился в селе Минкуш Джумгальского района Нарынской области. В 1979 году он окончил среднюю школу в Пржевальске (ныне Каракол). Воинскую службу проходил в Ашхабаде. После армии приехал в Пржевальск, но затем снова отправился в Ашхабад и поступил в институт мелиорации.

Во время учебы Александр потерял паспорт. Как гражданину СССР, Ленинский ОВД Ашхабада выдал ему новый паспорт по месту временной прописки. Через определенное время Александр нашел свой старый паспорт: новый паспорт у него забрали, старый остался при нем.

В форме № 1 имеется уведомление, что его паспорт был утерян и выдан новый, а про возврат нового и находку старого — ничего не указано.

Как было отмечено выше, 5 августа 1992 года Коряк выписался из Ашхабада и вернулся в родной Пржевальск (Каракол). 25 августа 1992-го он прописался по адресу: улица Салиевой, 37. В 1993 году по семейным обстоятельствам он выписался из Каракола и переехал в Джалал-Абад. Но так и не прописался там, так как не имел постоянного места жительства.

Правозащитники подчеркивают, что сложилась парадоксальная ситуация: мужчина хочет получить кыргызское гражданство, но ему не дают. Не хочет иметь паспорт гражданина Туркменистана, а ему его уже дали. И это несмотря на то, что он в течение последних 30 лет проживал в Кыргызстане.

Из-за отсутствия документа мужчина в Кыргызстане не может выйти на пенсию по возрасту.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188635/
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