COVID-19. СИЗ на 12 миллионов сомов передал Кыргызстану ЮНИСЕФ

ЮНИСЕФ закупил средства индивидуальной защиты и тест-системы на более чем 12 миллионов сомов для Кыргызстана. Об этом сообщили в Детском фонде ООН.

По его данным, Минздраву передали 24 тысячи 200 масок, 4 тысячи защитных костюмов и 4 тысячи 288 защитных очков.

ЮНИСЕФ также купил 8 тысяч ПЦР-тестов для определения COVID-19 и лабораторные расходные материалы. Поставку диагностических тестов профинансировал спецфонд Всемирного банка.

Фонд продолжит помогать правительству Кыргызстана в борьбе с пандемией COVID-19, предоставляя самые необходимые предметы снабжения тем, кто работает на передовой.