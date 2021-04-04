5 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-12.00 — жилмассив «Киргизия» (улица Гаражная);

9.00-17.00 — улица Токтоналиева, 8;

9.00-18.00 — отрезки улиц Сельсоветской, Дэн Сяопина, Месароша, Арзамасской;

9.30-17.00 — отрезки улиц Ганди, Атбашинской, Куренкеева, Кудрука, переулок Джергаланский, жилмассив «Колмо» (улицы Витебская, Тулебердиева);

9.30-18.30 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Бакай-Ата, Жийделуу, Анар, Кыз-Сайкал Байсак, Эрмек, Сулайка, Кыргыл-Чал);

10.00-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-33 — Чуй-36, Чуй-58 — Чуй-61);

10.00-12.00 — жилгородок Совмина , 1-12, 1/1, 1а, 2а, 4а;

, 1-12, 1/1, 1а, 2а, 4а; 11.30-17.00 — отрезки улицы Рысмендеева, Подгорной;

12.00-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Жолон, Айдын кол).