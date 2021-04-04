5 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
- 9.00-12.00 — жилмассив «Киргизия» (улица Гаражная);
- 9.00-17.00 — улица Токтоналиева, 8;
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Сельсоветской, Дэн Сяопина, Месароша, Арзамасской;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Ганди, Атбашинской, Куренкеева, Кудрука, переулок Джергаланский, жилмассив «Колмо» (улицы Витебская, Тулебердиева);
- 9.30-18.30 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Бакай-Ата, Жийделуу, Анар, Кыз-Сайкал Байсак, Эрмек, Сулайка, Кыргыл-Чал);
- 10.00-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-33 — Чуй-36, Чуй-58 — Чуй-61);
- 10.00-12.00 — жилгородок Совмина, 1-12, 1/1, 1а, 2а, 4а;
- 11.30-17.00 — отрезки улицы Рысмендеева, Подгорной;
- 12.00-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Жолон, Айдын кол).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 13.00-17.00 — села Ленинское (улицы Сельповская, 2, 3а, Алма-Атинская, 248, Восточная, переулок Сельповский, 4, 6), Лебединовка (улица Комсомольская, 100а-1), Байтик (улицы Суюмбаева, Новостройка, Эшмамбет у. А);
Сокулукский РЭС
- 10.00-17.00 — села Манас (улицы Заводская, Зеленая, Пионерская, Средняя), Комсомольское (улицы Новая, Опытная);
- 8.30-17.00 — поселок Взлетный (авиагородок), села Джаны-Джер (улицы Бакинская, 20-й хутор, Лесхоз, Молодая Гвардия, Новая, Мичурина, Жукова, Правда, Спортивная, Лесная, Больничная, Строительная, Пионерская, Северная, Апасова, Оторова, Шопокова, Школьная, Бектоо, Садовая, Свободы, Фрунзе, Зеленая балка, МТФ 2А, переулки Северный, Лесной, детсад, микрорайон имени Изакеева), Западное (улицы Молодая Гвардия, Парковая, Гасангусенова, Рамазана), Восточное (улица Дружба);
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Пограничная, Ала-Арчинская, Проектируемая, Советская, Корсаковых, Северная, Луговая, Свердлова, Степная, Фрунзе, переулок Северный, тупики Корсакавых, Ак-Ордо), Военно-Антоновка (улицы Советская, Пограничная, Ленина, Фрунзе), Сокулук (улицы Пионерская, Ала-Арчинская, Лесная, Ленина, переулок Ленина), Асылбаш (улицы Жаны-Турмуш, Бира), Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Береговая, ущелье имени Айзабекова, Токтогула, Гагарина, Четинди, ГЭС, Вет-Ирвис), Конуш (улицы Школьная, Шопокова, Джумабаева, Осмонкулова, Бозжигит, Западная, Кебекбаева, Шаршенова, Новостройка, Электромеханик), Саз (улицы Бекбалаева, станция Эдельвейс);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Сретенка (улицы Крупской, Ленина), Садовое (улица Чапаева), Александровка (улицы Западная, Комсомольская, Фрунзе, Токтогула, Татарская);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — села Ставрополовка, Ийри-Суу (улица Восточная), город Кара-Балта (улицы Первомайская, Красноармейская, Фрунзенская, Матросова, Морозова, Суворова, Спортивная, Серкибаева, Кирова, Первомайская, Лермонтова);
- 13.00-17.00 — села Алексеевка (улицы Суворова, Пограничная);
Чуйский РЭС
- 9.00-18.00 — села Шамшы (улица Речная);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ак-Бекет (удица Ворошилова), Кызыл-Суу (улица Ленина), Ак-Тюз (улица Фоменко).
3Ошская область
- 8.00-17.00 — города Ноокат, Ош (жилмассив «Калинина»), сельская управа Керме Тоо, села Коммунизм, Бель, Жаштык, Манас, Беш-Тал, Борко, Калинина, Чечме-Сай, Темир-Корук, Нойгут, Уч-Кемпир, Киров, Барын, Межколхоз, Аэропорт, Заготскот, Маданият, Мачак, Кайрат, Кенжекул, Монок, Кашкар, Тажик, Андижан-Маала, Кашкар-Кыштак.
4Баткенская область
- 8.00-17.00 — город Кызыл-Кия (улицы Школьная, Жусубалиев, Кыргызстан, Техникумская, Жданова, Пионерская, Стахановская), сельская управа Ынтымак, село Бешбурхан.