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Общество

Мальков сига и форели выпустили в озеро Иссык-Куль

В озеро Иссык-Куль выпустили мальков сига-лудоги и форели. Об этом сообщили в Госагентстве по охране окружающей среды и лесному хозяйству КР.

По его данным, выпущено 3 миллиона 900 штук сига и 220 тысяч штук иссык-кульской форели.

Цель — пополнить рыбные ресурсы водного бассейна озера.

К новому месту жительства мальки оттранспортированы в полиэтиленовых мешках.

ГАООСЛХ
Фото ГАООСЛХ. Мальков сига и форели выпустили в озеро Иссык-Куль

Как сообщается, ежегодно специалисты выпускают в озеро Иссык-Куль миллионы подрощенных мальков, в том числе включенных в Красную книгу, восстанавливая и увеличивая их популяцию, так как естественного воспроизводства рыбы недостаточно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188600/
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