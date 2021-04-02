В озеро Иссык-Куль выпустили мальков сига-лудоги и форели. Об этом сообщили в Госагентстве по охране окружающей среды и лесному хозяйству КР.

По его данным, выпущено 3 миллиона 900 штук сига и 220 тысяч штук иссык-кульской форели.

Цель — пополнить рыбные ресурсы водного бассейна озера.

К новому месту жительства мальки оттранспортированы в полиэтиленовых мешках.

Фото ГАООСЛХ. Мальков сига и форели выпустили в озеро Иссык-Куль

Как сообщается, ежегодно специалисты выпускают в озеро Иссык-Куль миллионы подрощенных мальков, в том числе включенных в Красную книгу, восстанавливая и увеличивая их популяцию, так как естественного воспроизводства рыбы недостаточно.