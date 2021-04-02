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Общество

Федерация профсоюзов просит президента наложить вето на Закон «О профсоюзах»

Федерация профсоюзов Кыргызстана просит президента Садыра Жапарова наложить вето на Закон «О профсоюзах», принятый Жогорку Кенешем 31 марта. Об этом сообщили в организации.

По их словам, на заседании комитета по социальным вопросам Жогорку Кенеша, который рассмотрел законопроект 29 марта, не было кворума.

«Присутствовали всего два члена комитета — его председатель Гулкан Молдобекова и Чынара Урумкалиева. Следовательно, закон принят с нарушением регламента. Правительством дано отрицательное заключение по данному проекту. Замечания не были устранены. Кроме того, руководству страны направлены вербальные ноты ООН, возражения Международной организации труда, международных объединений профсоюзов и неправительственных организаций», — отмечает Федерация профсоюзов.

По их словам, более 70 тысяч работающих граждан подписали обращение к президенту с просьбой наложить вето на данный законопроект.

«Законопроект создает условия для коррупционных схем по незаконной распродаже недвижимой профсоюзной собственности, которая принадлежит трудящимся, членам профсоюза. В настоящее время все решения принимаются коллегиально. Принятый депутатами законопроект исключает принципы демократизма и коллегиальности принятия решений. Председатель ФПК будет принимать решения практически единолично, при этом обладать полным иммунитетом — в случае нарушений его невозможно будет отстранить от должности», — предупреждают члены федерации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188555/
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