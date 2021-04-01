Райымбека Матраимова перевели из частной клиники в колонию

Экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбека Матраимова перевели из частной клиники «Бикард» в исправительную колонию № 47. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

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Уточняется, что Матраимов переведен в колонию сегодня.

Напомним, бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова задержали 18 февраля. Первомайский районный суд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ на два месяца. Он обвиняется в легализации (отмывании) преступных доходов. В камере бывший таможенник пожаловался на ухудшение здоровья, его госпитализировали в частную клинику. Там он пролежал больше месяца.