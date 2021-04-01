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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

С наступлением тепла в Бишкеке возобновят гравийную отсыпку улиц

С наступлением тепла возобновят гравийную отсыпку улиц. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, работы проведут в жилых массивах «Калыс-Ордо» и «Мурас-Ордо».

На эти цели из городского бюджета выделено 2 миллиона 166 тысяч 725 сомов. По результатам конкурса общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) столичного муниципалитета определен подрядчик — строительная компания «Технотоп».

Гравийную отсыпку проведут и в жилом массиве «Ак-Орго». Стоимость работ по договору — около 1,3 миллиона сомов. На объекте будут работать строительные компании «Технотоп» и «Ысык-Кол Дор Строй» по результатам конкурса ОГУКС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188501/
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