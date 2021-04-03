В Бишкеке 3 апреля ясно. Температура воздуха ожидается +15 градусов. День увеличился до 12 часов 47 минут.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-18.00 - отрезки улиц Токтогула, Орозбекова, Киевской, Логвиненко.
У кого намечается той
Азиз Аалиев
Родился 3 апреля 1972 года в городе Фрунзе. Председатель Российско-Кыргызского фонда развития.
Памятные даты
День бухгалтеров и аудиторов Кыргызской Республики
Согласно постановлению правительства КР от 4 марта 2005 года, «учитывая важную роль и большой вклад работников бухгалтерского учета и аудита в реформирование системы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита в Кыргызской Республике», в целях повышения престижа и общественной значимости профессий 3 апреля ежегодно отмечается День бухгалтеров и аудиторов республики.
Всемирный день вечеринки
Идея организовать День пати пришла из фантастического романа «Полет» американской писательницы Ванны Бонта: повествование книги заканчивается обратным отсчетом до 3 апреля 2000 года, когда во всем мире должен пройти массовый праздник, объединяющий человечество. Этот роман вышел в свет в 1995 году, а уже 3 апреля 1996 года в США прошел первый День вечеринок под девизом: «Вечеринка — это противоположность войны».
С каждым годом праздник набирал популярность и к настоящему времени приобрел статус международного.
День рождения мобильного телефона
Знаковое событие произошло 3 апреля 1973 года. В тот день инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по мобильному телефону.
Мартин Купер работал в сфере телефонии и разработки аппарата мобильной связи уже давно, начиная с создания мобильных телефонных аппаратов для автомобилей. Подобные агрегаты весили порядка 13-14 килограммов. Так что новый аппарат, по которому совершен звонок Купером, весивший чуть менее 900 грамм, стал настоящим технологическим прорывом.
Куда сходить Культура
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет спектакли «Дура & дурочка» и «Лесной переполох»;
- Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева — «Очень простая история»;
- в парке «Адинай» состоится акция, посвященная Всемирному дню здоровья;
- творческие мастер-классы.
Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
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