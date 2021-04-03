00:58
USD 84.80
EUR 99.45
RUB 1.12
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 3 апреля ясно. Температура воздуха ожидается +15 градусов. День увеличился до 12 часов 47 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-18.00 - отрезки улиц Токтогула, Орозбекова, Киевской, Логвиненко.

У кого намечается той

Азиз Аалиев

Родился 3 апреля 1972 года в городе Фрунзе. Председатель Российско-Кыргызского фонда развития.

Памятные даты

День бухгалтеров и аудиторов Кыргызской Республики

Согласно постановлению правительства КР от 4 марта 2005 года, «учитывая важную роль и большой вклад работников бухгалтерского учета и аудита в реформирование системы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита в Кыргызской Республике», в целях повышения престижа и общественной значимости профессий 3 апреля ежегодно отмечается День бухгалтеров и аудиторов республики.

Всемирный день вечеринки

Идея организовать День пати пришла из фантастического романа «Полет» американской писательницы Ванны Бонта: повествование книги заканчивается обратным отсчетом до 3 апреля 2000 года, когда во всем мире должен пройти массовый праздник, объединяющий человечество. Этот роман вышел в свет в 1995 году, а уже 3 апреля 1996 года в США прошел первый День вечеринок под девизом: «Вечеринка — это противоположность войны».

С каждым годом праздник набирал популярность и к настоящему времени приобрел статус международного.

День рождения мобильного телефона

YouTube
Фото YouTube. Samsung Galaxy Fold

Знаковое событие произошло 3 апреля 1973 года. В тот день инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по мобильному телефону.

Мартин Купер работал в сфере телефонии и разработки аппарата мобильной связи уже давно, начиная с создания мобильных телефонных аппаратов для автомобилей. Подобные агрегаты весили порядка 13-14 килограммов. Так что новый аппарат, по которому совершен звонок Купером, весивший чуть менее 900 грамм, стал настоящим технологическим прорывом.

Куда сходить

Культура
  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет спектакли «Дура & дурочка» и «Лесной переполох»;
  • Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева — «Очень простая история»;
  • в парке «Адинай» состоится акция, посвященная Всемирному дню здоровья;
  • творческие мастер-классы.

Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188475/
просмотров: 164
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Ухудшение эпидемиологической ситуации: &laquo;Манас&raquo; отменяет некоторые авиарейсы Ухудшение эпидемиологической ситуации: «Манас» отменяет некоторые авиарейсы
Окончательно.&nbsp;1&nbsp;апреля в&nbsp;школы Бишкека вернутся не&nbsp;все ученики Окончательно. 1 апреля в школы Бишкека вернутся не все ученики
COVID-19. Работник МИД скончался после вакцинации. Минздрав отрицает (обновлено) COVID-19. Работник МИД скончался после вакцинации. Минздрав отрицает (обновлено)
Дело Курсана Асанова. Свидетель об&nbsp;оружии в&nbsp;доме Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше Дело Курсана Асанова. Свидетель об оружии в доме Атамбаева в Кой-Таше
Бизнес
Где смотреть лучшие матчи по&nbsp;футболу в&nbsp;прямом эфире? Где смотреть лучшие матчи по футболу в прямом эфире?
Оплачивайте регистрацию на&nbsp;ОРТ онлайн в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Оплачивайте регистрацию на ОРТ онлайн в приложении «Мой О!»
Скандал в&nbsp;&laquo;Кыргыз темир жолу&raquo;. Что говорят о&nbsp;руководстве простые сотрудники Скандал в «Кыргыз темир жолу». Что говорят о руководстве простые сотрудники
Сотрудники&nbsp;О! посадили в&nbsp;Бишкеке березовую рощу Сотрудники О! посадили в Бишкеке березовую рощу
3 апреля, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
2 апреля, пятница
23:47
Смартфон-гармошка. Как будут выглядеть телефоны следующего поколения
23:11
В Турции кошка принесла больного котенка в клинику. Видео умилило пользователей
22:45
Волны аномального цвета попали на видео и удивили туристов
22:12
Еще в одном жилмассиве Бишкека мэрия построит детсад
21:50
Житель города Ош пожаловался на ямы на дорогах и тротуарах