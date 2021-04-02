Афиша Бишкека на выходные: спектакли, мастер-классы и выставки

Театры

3 апреля. Комедия «Дура & дурочка»

Повзрослевшая Золушка, работающая не покладая рук и в одиночку воспитывающая сына, встречает старую фею, которая дарит надежду на счастливое будущее. Вот только в сказке все чудесным образом решается при помощи волшебной палочки, а в жизни наоборот. А жить в современном мире не становится легче. Его спасут любовь и доброта.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

3 апреля. Притча «Очень простая история»

Девушка ждет ребенка, но ее отец против голодранца-жениха и его родителя-алкоголика. Ее собираются везти в город, чтобы избавиться от неродившегося дитя. Эта житейская история показана с точки зрения домашних животных, волей автора наделенных человеческим разумом.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

4 апреля. Криминальная трагикомедия «Восемь»

Восемь женщин и один мужчина в усадьбе, отрезанной от внешнего мира, посреди непогоды и пурги. Неожиданно хозяина дома находят мертвым в собственной спальне... Кто же из восьми убийца? Кто же виноват в случившемся? Ведь никого, кроме восьми, здесь не было.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

3 апреля. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

3-4 апреля. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

24 марта — 7 апреля. Выставка «Жизнь в цвете»

Алмаз Шаршекеев представит свою персональную экспозицию ярких и красочных работ.

«Галерея М» (ГУМ-2), 10.00-19.00.

31 марта — 15 апреля. Персональная выставка Жыргала Матураимова

Ценители его творчества часто отмечают в работах искренность, правдивость, трогающую за душу исповедальность, а также яркие, необычные композиционные решения.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали

3 апреля. Акция, посвященная Всемирному дню здоровья

Гости акции смогут пройти экспресс-тест на ВИЧ, измерить уровень сахара в крови, давление, получить консультацию по отказу от табакокурения, здоровому питанию, ментальному здоровью, оказанию первой медицинской помощи, а также принять участие в оздоровительно-развлекательных программах.

Парк «Адинай», 10.30-14.00.

4 апреля. Театральный вечер

Актеры «Гала-театра» попробуют через искусство взглянуть и проанализировать все то, что мы пережили в прошлом году. Как сейчас мы к этому относимся? Что изменилось в наших чувствах? В программе читка пьесы. Регистрация по ссылке.

Винное место «Винтаж», 19.00.

4 апреля. Garage Sale&Market

Можно будет купить косметику, книги, сумки, сувениры, одежду и многое другое.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 12.00-20.00.

Мастер-классы, лекции

3 апреля. Мастер-класс по акриловой живописи

Зульфия Акимова поближе познакомит с этой техникой желающих пройти у нее мастер-класс.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 14.00.

3 апреля. Мастер-класс по живописи

Мастер-класс проведет художник Кадыр Беков. В стоимость включены материалы. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М» (проспект Манаса), 12.00.

3 апреля. Мастер-класс по бачате

Мастер-класс проведет хореограф Дастан Байсбеков. Танец подходит для всех, и научиться ему может каждый. Регистрация по телефону 0707929828.

ololoErkindik, 18.00.

Для детей

3 апреля. Спектакль «Лесной переполох» Юные зрители увидят и ледяную избушку, и лубяную, а также всех тех, кто оказался причастным к этой истории: лису, медведя, волка, быка, петуха и несчастного зайца, который вынужден бороться с рыжей соседкой. Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00. 4 апреля. Мастер-класс Bean art Работа с мелкими предметами, такими как фасоль, очень хорошо развивает мелкую моторику, что в свою очередь положительно влияет на развитие ребенка. Регистрация по телефону 0706300051. Кофейня «Три комнаты», 12.00. 3 апреля. Просмотр познавательного фильма Вместе с двумя инопланетными ребятами, которые впервые попробовали шоколад, дети (4-12 лет) отправятся в увлекательное путешествие по Вселенной, ведущей к нашей галактике — к Млечному пути. А после фильма всех ждет закрепляющий урок с интересными заданиями с репетитором. Регистрация по ссылке. ololoErkindik, 19.00. 4 апреля. Творческий мастер-класс Интересные занятия каждое воскресенье проводит Маргарита Ханафеева. Ребенок получит ценный опыт от профессионала и рисунок. Запись по телефону 0550551293. «Галерея М» (ЦУМ-2), 13.00.

4 апреля. Сказка «Иван да Марья»

Спектакль перенесет юных зрителей в неведомое царство-государство, которым правил умный и рассудительный князь. Но однажды пришла на землю русскую беда: прилетело идолище заморское и сказало, что все деревни и города уничтожит, если дань ему платить не станут.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

4 апреля. Спектакли «Солнечный зайчик» и «Шайыр достор»

Спектакль «Солнечный зайчик» рассказывает о простых, но очень важных человеческих отношениях. Простой лучик солнца научит ребятишек быть добрее и мужественнее, не оставлять друзей в беде, вместе радоваться каждому дню жизни и не бояться открывать мир. Подробнее

«Шайыр достор» («Веселые друзья») — история о друзьях: мальчике Бакыте, щенке и котенке.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.00.