Афиша Бишкека на выходные: спектакли, мастер-классы и выставки

Театры
3 апреля. Комедия «Дура & дурочка»
Повзрослевшая Золушка, работающая не покладая рук и в одиночку воспитывающая сына, встречает старую фею, которая дарит надежду на счастливое будущее. Вот только в сказке все чудесным образом решается при помощи волшебной палочки, а в жизни наоборот. А жить в современном мире не становится легче. Его спасут любовь и доброта.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
3 апреля. Притча «Очень простая история»
Девушка ждет ребенка, но ее отец против голодранца-жениха и его родителя-алкоголика. Ее собираются везти в город, чтобы избавиться от неродившегося дитя. Эта житейская история показана с точки зрения домашних животных, волей автора наделенных человеческим разумом.
Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.
4 апреля. Криминальная трагикомедия «Восемь»
Восемь женщин и один мужчина в усадьбе, отрезанной от внешнего мира, посреди непогоды и пурги. Неожиданно хозяина дома находят мертвым в собственной спальне... Кто же из восьми убийца? Кто же виноват в случившемся? Ведь никого, кроме восьми, здесь не было.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
Выставки, ярмарки
3 апреля. Выставка кыргызских художников
В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.
«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.
3-4 апреля. Постоянные выставки
Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
24 марта — 7 апреля. Выставка «Жизнь в цвете»
Алмаз Шаршекеев представит свою персональную экспозицию ярких и красочных работ.
«Галерея М» (ГУМ-2), 10.00-19.00.
31 марта — 15 апреля. Персональная выставка Жыргала Матураимова
Ценители его творчества часто отмечают в работах искренность, правдивость, трогающую за душу исповедальность, а также яркие, необычные композиционные решения.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
Концерты, фестивали
3 апреля. Акция, посвященная Всемирному дню здоровья
Гости акции смогут пройти экспресс-тест на ВИЧ, измерить уровень сахара в крови, давление, получить консультацию по отказу от табакокурения, здоровому питанию, ментальному здоровью, оказанию первой медицинской помощи, а также принять участие в оздоровительно-развлекательных программах.
Парк «Адинай», 10.30-14.00.
4 апреля. Театральный вечер
Актеры «Гала-театра» попробуют через искусство взглянуть и проанализировать все то, что мы пережили в прошлом году. Как сейчас мы к этому относимся? Что изменилось в наших чувствах? В программе читка пьесы. Регистрация по ссылке.
Винное место «Винтаж», 19.00.
4 апреля. Garage Sale&Market
Можно будет купить косметику, книги, сумки, сувениры, одежду и многое другое.
Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 12.00-20.00.
Мастер-классы, лекции
3 апреля. Мастер-класс по акриловой живописи
Зульфия Акимова поближе познакомит с этой техникой желающих пройти у нее мастер-класс.
«Галерея М» (ЦУМ-2), 14.00.
3 апреля. Мастер-класс по живописи
Мастер-класс проведет художник Кадыр Беков. В стоимость включены материалы. Регистрация по телефону 0550551293.
«Галерея М» (проспект Манаса), 12.00.
3 апреля. Мастер-класс по бачате
Мастер-класс проведет хореограф Дастан Байсбеков. Танец подходит для всех, и научиться ему может каждый. Регистрация по телефону 0707929828.
ololoErkindik, 18.00.
Для детей
3 апреля. Спектакль «Лесной переполох»
Юные зрители увидят и ледяную избушку, и лубяную, а также всех тех, кто оказался причастным к этой истории: лису, медведя, волка, быка, петуха и несчастного зайца, который вынужден бороться с рыжей соседкой.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.
4 апреля. Мастер-класс Bean art
Работа с мелкими предметами, такими как фасоль, очень хорошо развивает мелкую моторику, что в свою очередь положительно влияет на развитие ребенка. Регистрация по телефону 0706300051.
Кофейня «Три комнаты», 12.00.
3 апреля. Просмотр познавательного фильма
Вместе с двумя инопланетными ребятами, которые впервые попробовали шоколад, дети (4-12 лет) отправятся в увлекательное путешествие по Вселенной, ведущей к нашей галактике — к Млечному пути. А после фильма всех ждет закрепляющий урок с интересными заданиями с репетитором. Регистрация по ссылке.
4 апреля. Творческий мастер-класс
Интересные занятия каждое воскресенье проводит Маргарита Ханафеева. Ребенок получит ценный опыт от профессионала и рисунок. Запись по телефону 0550551293.
«Галерея М» (ЦУМ-2), 13.00.
4 апреля. Сказка «Иван да Марья»
Спектакль перенесет юных зрителей в неведомое царство-государство, которым правил умный и рассудительный князь. Но однажды пришла на землю русскую беда: прилетело идолище заморское и сказало, что все деревни и города уничтожит, если дань ему платить не станут.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.
4 апреля. Спектакли «Солнечный зайчик» и «Шайыр достор»
Спектакль «Солнечный зайчик» рассказывает о простых, но очень важных человеческих отношениях. Простой лучик солнца научит ребятишек быть добрее и мужественнее, не оставлять друзей в беде, вместе радоваться каждому дню жизни и не бояться открывать мир. Подробнее
«Шайыр достор» («Веселые друзья») — история о друзьях: мальчике Бакыте, щенке и котенке.
Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.00.