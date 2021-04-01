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Общество

Минобразования пересматривает Государственный образовательный стандарт

Министерство образования и науки пересматривает Государственный образовательный стандарт (ГОС). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, создана расширенная рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники Кыргызской академии образования, заместители директоров по учебно-воспитательной работе, учителя-предметники.

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В ведомстве назвали факторы, которые стали основанием для пересмотра стандарта: современные требования к системе образования, государственный и социальный заказ, отраженные в программе развития системы образования; требования рынка труда; соответствие международным документам, ратифицированным на территории КР.

«Государственный образовательный стандарт устанавливает приоритетные направления школьного образования, его цели и задачи, перечень ключевых и предметных компетентностей и уровень их достижений, основные принципы оценивания результатов образования (система образования, школа, класс и отдельный ученик)», — отметили в ведомстве.

При пересмотре ГОС будут учтены уровни общего теоретического представления, учебного предмета и учебного материала.

«Будут пересмотрены и обновлены предметные стандарты, соответственно, базисный учебный план и учебные программы. Рабочая группа работает на регулярной основе. Готовые материалы будут вынесены на широкое обсуждение учительской общественности», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188423/
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