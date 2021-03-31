Саботаж, выборы и коронавирус. О чем чиновники мэрии говорили с перевозчиками

Накануне в управлении городского транспорта (УГТ) мэрии Бишкека состоялось плановое совещание с руководителями городских (муниципальных и частных) транспортных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, в социальных сетях распространяются различные материалы с призывами организации митинга «Мы против больших штрафов».

«УГТ уведомило руководителей транспортных предприятий о необходимости проведения разъяснительной работы среди водителей, так как все вопросы должны решаться только в правовом поле, без саботажа, а общественный транспорт должен работать бесперебойно», — отметили в пресс-службе.

В мэрии заметили, что за период функционирования проекта «Безопасный город» на территории города удалось достичь существенного снижения дорожно-транспортных происшествий в местах установки аппаратно-программного комплекса (АПК) — более чем на 18,5 процента.

«По данным управления Патрульной службы милиции ГУВД Бишкека, в 2019 году зарегистрировано 2 тысячи 611 ДТП, в которых пострадали 3 тысячи 290 человек, погибли 83. За аналогичный период в 2020-м зафиксировано 2 тысячи 183 ДТП, пострадали 2 тысячи 860 человек, погибли 72», — добавили в муниципалитете.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что благодаря системе видеонаблюдения увеличилось количество раскрываемых преступлений.

«С начала проекта поступило более 1 тысячи 200 запросов по поиску подозреваемых лиц, транспортных средств в рамках уголовного производства, из них отработано более 900 материалов, а остальные запросы поступили по участкам, где нет АПК и системы видеонаблюдения», — пояснили в мэрии.

На совещании также рекомендовали водителям на период выборов в Бишкекский городской кенеш не размещать агитационные материалы на муниципальных и частных пассажирских транспортных средствах, осуществляющих пассажироперевозку по муниципальным маршрутам, согласно Закону «О выборах депутатов местных кенешей».

«Самый главный вопрос — это безопасность горожан в период пандемии.

Всем транспортным предприятиям поручено усилить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в общественном транспорте: ношение масок, обработка рук антисептиком и соблюдение дистанции.

При нарушении вышеуказанных требований и рекомендаций руководители организаций-перевозчиков несут персональную ответственность, независимо от форм собственности», — заключили в муниципалитете.