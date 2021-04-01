В Бишкеке 1 апреля дождь, переходящий в снег. Температура воздуха ожидается +4 градуса. День увеличился до 12 часов 42 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

9.00-13.00 — отрезки улиц Куренкеева, Журнальной, Турусбекова, Мичурина, Фрунзе, Уметалиева, проспекта Жибек Жолу, улиц Тимирязева, Манаса, Ташкентской, переулки Шевченко, Тюпский;

9.00-17.00 — 9-й микрорайон, 38, улица Фрунзе, 37, отрезки улиц Энтузиастов, Рыскулова («Заводской поселок»);

9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Кара-Кужур, Чортекова, Куюкова, 19-я линия, Садырбаева), «Ала-Арча» (улица Матисакова), село Чон-Арык (улица Семетей), отрезки улиц Акиева, Киевской;

9.30-14.00 — улица Суюмбаева, 140, 142, проспект Чуй, 127;

9.30-15.00 — жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Чамгарак, Тарагай, Ат-Ойнок);

9.30-18.00 — отрезки улиц Фрунзе, Жукеева-Пудовкина, Карасаева, переулки Гвардейский, Гранитный, Уфимский;

10.00-16.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Васильева, переулок Алайский;

13.00-18.00 — отрезки улицы Турусбекова, переулок Тюпский;

14.00-17.00 — улица Манасчи Сагынбая, 264.

9.00-21.00 — район, ограниченный улицами Куренкеева, Абдрахманова, Элебесова, Бельской, проспектом Жибек Жолу, бульваром Молодой Гвардии, БЧК и рекой Ала-Арчой.

У кого намечается той

Нуран Ниязалиев

Родился 1 апреля 1975 года в селе Бакайыр Таласской области. Первый заместитель министра иностранных дел КР.

Памятные даты

Открытие Международного университета в Джалал-Абаде

Фото из интернета. Международный университет

Вуз создан согласно указу президента Кыргызской Республики от 1 апреля 1993 года. Первоначально он именовался Джалал-Абадским коммерческим институтом, который создан на базе Джалал-Абадского кооперативного техникума и Джалал-Абадского кооперативного училища. С 2005-го статус вуза повышен, и далее он стал именоваться Университетом экономики и предпринимательства.

Международный университет в Джалал-Абаде — первый негосударственный вуз в Кыргызстане и странах СНГ, первая альтернатива государственным вузам в постсоветских странах.

По результатам 2016 года газета «Эркин Тоо» признала Университет экономики и предпринимательства лучшим вузом республики.

Началось строительство альтернативной дороги север — юг

С 1 апреля 2014 года в селах Арал и Кызыл-Жылдыз Джумгальского района стартовало строительство первой фазы альтернативной дороги север — юг.

Протяженность альтернативной дороги север — юг составит 433 километра. Работы поделены на три фазы. Первая и самая трудная предусматривала прокладку трассы протяженностью 154 километра на двух участках: Кызыл-Жылдыз — Арал и Казарман — Джалал-Абад, а также тоннеля длиной 3,7 километра через перевал Кок-Арт.

Фото 24.kg. Строительство дороги

Соединение этой дороги с трассами Казахстана и России на севере страны и Таджикистана на юге позволит создать сквозной транзит по маршруту Россия — Казахстан — Кыргызстан — Таджикистан в обход Узбекистана.

Завершить проект планируется в 2020-м. Власти Кыргызстана называют строительство этой дороги крупнейшим проектом в современной истории страны.

День смеха (День дурака)

День дурака, или День смеха, — это международный праздник, отмечаемый во всем мире 1 апреля. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых или подшучивать над ними.

Самые известные первоапрельские розыгрыши уже классифицированы в список 100 первоапрельских шуток всех времен (The Top 100 April Fool’s Day Hoaxes of All Time), среди которых падение Пизанской башни, фоторепортаж о летающих пингвинах, приземление НЛО в Лондоне, переход на десятичную систему измерения времени, изменение числа Пи с 3,14 на 3,0 и другие.

Международный день птиц

Первое место в списке самых остроумных первоапрельских шуток занимает новость об урожае спагетти в Швейцарии.

Фото 24.kg. Ворон

Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает Международный день птиц — интернациональный экологический праздник. Его цель — сохранение видового разнообразия и численности птиц.

Он возник в США в 1894 году. Вскоре праздник, получивший популярность благодаря СМИ, начал массово проводиться во всех штатах, затем пришел в Европу, а в настоящее время проходит в рамках биологической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» во многих странах мира.

День рождения коньяка

Фото из интернета

1 апреля отмечается неофициальный, известный преимущественно в кругах специалистов-производителей, а также поклонников одного из крепких алкогольных напитков праздник — день рождения коньяка.

Коньяк представляет собой крепкий алкогольный напиток, разновидность бренди, то есть винного дистиллята, производящийся по строгой технологии из определенных сортов винограда в конкретной местности.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Жолон Мамытов

Фото из Интернета. Поэт Жолон Мамытов

Жолон Мамытов родился 1 апреля 1940 года в селе Тюлейкен Кара-Суйского района.

Русскоязычному читателю известны сборники его стихов «Ток» (1985), «Родник и океан» (1983), «Мяч» (1984), стихи в журнале «Юность», «Оседлайте коней» (стихи для детей дошкольного возраста, 1986).

На родном языке вышло более 10 сборников стихов и поэм: «Суунун омуру», «Сказка о храбром Челтене», пьеса для кукольного театра «Дети матери Тюркюк», сценарий мультфильма «Олокон».

Создал ряд сценариев и либретто. В 1987-м по его либретто поставлена опера «Сепил» («Крепость») в Театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Перевел на кыргызский язык поэтические произведения Федора Тютчева, Афанасия Фета, Владимира Маяковского, Хосе Марти, повесть литовца Миколаса Слуцкиса «Коса Неринги», книги казаха Олжаса Сулейменова и других.

Умер в 1988 году.

Куда сходить Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

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