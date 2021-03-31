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Общество

Цифра дня. 318,4 миллиона сомов выделит Минэконом для закупки сахара и масла

Министерство экономики и финансов выделило более 318 миллионов сомов для восполнения запаса сахара и растительного масла. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в соответствии с Законом «О республиканском бюджете на 2021-й и прогнозе на 2022-2023 годы» Фонду государственных материальных резервов при МЧС предусмотрены 290,3 миллиона сомов, в том числе на расходы по функции «Продовольственная программа» — 220 миллионов. Средства направляются на выполнение функций по реализации государственной политики развития государственного материального резерва.

Отмечается, что в целях проведения инвентаризации и стабилизации рыночных цен на рынках республики перед Фондом госматрезервов стоит задача по восполнению номенклатурного запаса продовольственной группы товаров, таких как масло растительное и сахарный песок. Министерство экономики и финансов выделяет 318,4 миллиона сомов.

Помимо этого, ведомство провело встречи с участием представителей Ассоциации рынков, предприятий и сферы услуг, торговых сетей «Фрунзе», «Глобус», «Народный», оптомаркета «Шекер», ассоциаций поставщиков (производителей и дистрибьюторов) и промышленных потребителей сахара, а также с другими крупными поставщиками продуктов.

По итогам встреч достигнута договоренность о подписании Соглашения о принятии мер по поддержанию цен на социально значимые товары.

Участники договора обязуются приложить необходимые усилия для обеспечения возможностей приобретения населением продовольственных товаров по стабильным ценам.

Соглашение вступило в силу с 9 марта, будет действовать до 1 июня 2021 года.

Предметом соглашения является принятие мер по поддержанию цен на четыре вида продовольственных товаров:

  • масло подсолнечное (без премиум-сегмента);
  • мука 1-го сорта;
  • сахар-песок (весовой);
  • хлеб формовой из муки 1-го сорта.

Соглашение открыто для подписания и другими представителями бизнес-сообщества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188304/
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