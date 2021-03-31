Пять детских садов и школ, новый корпус больницы. Что еще построят в Бишкеке

В Бишкеке запланировано строительство пяти детских садов и пяти школ. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-мэр столицы Азамат Сагындык уулу.

По его словам, окончательный срок сдачи в эксплуатацию — 2022 год. На возведение из городского бюджета выделят 50 миллионов сомов.

Чиновник добавил, что основной акцент будет сделан на объекты здравоохранения. Планируется построить в 6-й больнице корпус для медперсонала, в 3-й детской по линии инвестирования из Саудовской Аравии будет также расширение. Ожидается создание станции скорой помощи.

На пресс-конференции отмечено, что за счет муниципальной казны будет также реконструирована музыкальная школа.