20:25
USD 84.78
EUR 99.75
RUB 1.12
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается умеренным

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек опустился на 53-е место.

В 19.30 статус города отмечен как умеренный. Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 59 (AQI).

Общественный фонд «Институт экологических решений» установил датчики в столице и пригороде. На карте можно увидеть среднее значение AQI в разных районах Бишкека. Его обновляют ежечасно.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Информация обновляется каждый час. На 19.00 индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии — 31 (AQI).

Отметим, что индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 означает опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188206/
просмотров: 107
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается умеренным
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень поднялся до умеренного
Загрязнение воздуха в Бишкеке. После дождя в столице дышать безопасно
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень поднялся до умеренного
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень опустился до хорошего
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается умеренным
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается умеренным
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается умеренным
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается умеренным
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается умеренным
Популярные новости
Выйдут не&nbsp;все. Кто вернется в&nbsp;школы в&nbsp;четвертой четверти, рассказали в&nbsp;мэрии Выйдут не все. Кто вернется в школы в четвертой четверти, рассказали в мэрии
Камчи Кольбаев выдал замуж дочь. Где и&nbsp;как проходила свадьба Камчи Кольбаев выдал замуж дочь. Где и как проходила свадьба
Локдауна не&nbsp;будет. Мэрия Бишкека усилит проверки бизнеса Локдауна не будет. Мэрия Бишкека усилит проверки бизнеса
Кыргызстанцы будут отдыхать 7&nbsp;апреля. Переносить выходной не&nbsp;будут Кыргызстанцы будут отдыхать 7 апреля. Переносить выходной не будут
Бизнес
Платите без комиссии за&nbsp;природный газ в&nbsp;центрах обслуживания MegaCom Платите без комиссии за природный газ в центрах обслуживания MegaCom
Global Money Week: денежный словарь от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Global Money Week: денежный словарь от «Бакай Банка»
Индия готова делиться ресурсами, опытом и&nbsp;знаниями на&nbsp;благо всего мира Индия готова делиться ресурсами, опытом и знаниями на благо всего мира
Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети
30 марта, вторник
20:25
Хабаровск приглашает участвовать юных кыргызстанцев в конкурсе рисунка Хабаровск приглашает участвовать юных кыргызстанцев в к...
20:21
Садыр Жапаров назначил нового заместителя генерального прокурора
20:11
В Бишкеке после ремонта улицы Куренкеева затапливает дворы на соседней
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается умеренным
19:47
Тонна контрабандной кураги. В Кыргызстан пытались незаконно провезти сухофрукты