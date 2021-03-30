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Общество

В Кыргызстане проходит специализированная медицинская ярмарка

Сегодня в Бишкеке открылся 15-й Международный конгрессно-выставочный форум «Неделя здравоохранения в Кыргызстане». Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, форум объединил на единой площадке две международные специализированные выставки — MedExpo Kyrgyzstan 2021 и Dental-Expo Kyrgyzstan 2021. Мероприятие прошло с участием заместителя министра здравоохранения и социального развития Жалалидина Рахматуллаева.

Ежегодно проводимая Международная специализированная выставка здравоохранения Кыргызской Республики MedExpo Kyrgyzstan входит в пятерку крупных выставок в Центральной Азии.

В ведомстве отметили, что форум предоставляет возможность объединить профессионалов сферы здравоохранения, представителей государственных структур, деловых кругов и общественности для обсуждения социально значимых проблем качественного и эффективного функционирования системы здравоохранения, обмена опытом, ознакомления с новейшими отечественными и зарубежными разработками.

«Сегодня защита человеческих жизней по-прежнему стоит для государства на первом месте. Миру удается противостоять COVID-19 во многом благодаря развитию сферы здравоохранения, научным достижениям и технологическому прогрессу в медицине, основанным на колоссальной работе практикующих медиков, ученых, государственных органов», — отметил Жалалидин Рахматуллаев.

В этом году на объединенной выставочной экспозиции представлено более 70 компаний из 11 государств. Страной-партнером выставки выступает Узбекистан, экспозиция этой страны демонстрирует продукцию более 10 узбекистанских компаний и дистрибьюторов в области как медицины, так и стоматологии. На выставке также проводятся презентации медицинского оборудования, медицинских изделий и фармацевтической продукции, сделанной в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188141/
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