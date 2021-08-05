Минздравсоцразвития запустил интерактивную карту «Кыргызстан — зеленая зона». Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, пользователи ресурса могут получить информацию о партнерах министерства, участвующих в национальной инициативе, и о предоставляемых ими бонусах для лиц, получивших прививку против COVID-19.

В карте реализована возможность указания доли сотрудников той или иной организации, которые прошли вакцинацию. Первой зарегистрированной организацией стал Центр экстренной медицины Бишкека, где более 70 процентов сотрудников получили прививки против COVID-19.

«Запущенная цифровая карта является продолжением национальной инициативы «Кыргызстан — зеленая зона», в рамках которой объединяются усилия государства, бизнеса и гражданского общества в борьбе против распространения COVID-19. Очень важно донести до каждого гражданина информацию о необходимости получения вакцины для возвращения к нормальной жизни, для перевода всех территорий республики в зеленые зоны», — отметил заместитель министра здравоохранения и соцразвития Бакыт Джангазиев.

Одной из главных целей Минздравсоцразвития является повышение мотивации граждан к добровольному прохождению вакцинации и доверия населения к работе, проводимой ведомством.

Минздравсоцразвития рекомендует гражданам получить вакцину и призывает носить маски.