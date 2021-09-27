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Общество

В Иссык-Кульской области кувейтский фонд построил ФАП и поликлиники

В Иссык-Кульской области кувейтский фонд «Центр Ас-Сафа» построил фельдшерско-акушерский пункт, здание Центра общеврачебной практики и здание группы семейных врачей. Об этом сообщили в пресс-центре Минздравсоцразвития.

По его данным, сегодня прошла церемония их открытия.

«Строительство объектов и обеспечение всем необходимым оборудованием профинансировал «Центр Ас-Сафа» на общую сумму более 37 миллионов сомов», — отметили в ведомстве.

Министр здравсоцразвития Алымкадыр Бейшеналиев поблагодарил общественное объединение за оказываемую системе здравоохранения помощь. «Благодаря строительству этих организаций здравоохранения улучшится качество оказания медицинской помощи жителям Тюпского и Ак-Суйского районов. В прошлом году «Центр Ас-Сафа» оказал большую материальную и техническую помощь в борьбе с пандемией COVID-19. Благодаря объединению построены два новых отделения в Национальном центре охраны материнства и детства, родильный дом в Токмаке, недавно отремонтирован корпус психоневрологического интерната в Токмаке, сдано в эксплуатацию новое отделение онкогематологии Национального центра охраны материнства и детства», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208466/
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