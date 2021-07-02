В Минздравсоцразвития обсудили открытие больницы кыргызско-турецкой дружбы

В Минздравсоцразвития обсудили вопросы открытия и совместного управления больницей кыргызско-турецкой дружбы. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, сегодня в министерстве глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев встретился с послом Турецкой Республики Ахметом Садыком Доганом и представителями Минздрава Турции.

Посол отметил, что больница в ближайшее время начнет свою работу, но официальная церемония открытия пройдет позже, с участием глав двух государств.

На встрече принято решение о создании совместной двусторонней рабочей группы, которая будет вести дальнейшую работу по вводу в эксплуатацию больницы.

В ведомстве напомнили, что 11 февраля 2021 года парламент Турции одобрил проект закона о ратификации соглашения между правительствами двух стран об открытии, совместном управлении и передаче Бишкекской государственной больницы кыргызско-турецкой дружбы и получении гражданами Кыргызской Республики образования в Турции в сфере медицины и медицинских специальностей. 20 февраля 2021 года закон был подписан президентом Турецкой Республики.