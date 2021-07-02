18:19
USD 84.78
EUR 100.43
RUB 1.16
Общество

В Минздравсоцразвития обсудили открытие больницы кыргызско-турецкой дружбы

В Минздравсоцразвития обсудили вопросы открытия и совместного управления больницей кыргызско-турецкой дружбы. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, сегодня в министерстве глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев встретился с послом Турецкой Республики Ахметом Садыком Доганом и представителями Минздрава Турции.

Посол отметил, что больница в ближайшее время начнет свою работу, но официальная церемония открытия пройдет позже, с участием глав двух государств.

На встрече принято решение о создании совместной двусторонней рабочей группы, которая будет вести дальнейшую работу по вводу в эксплуатацию больницы.

В ведомстве напомнили, что 11 февраля 2021 года парламент Турции одобрил проект закона о ратификации соглашения между правительствами двух стран об открытии, совместном управлении и передаче Бишкекской государственной больницы кыргызско-турецкой дружбы и получении гражданами Кыргызской Республики образования в Турции в сфере медицины и медицинских специальностей. 20 февраля 2021 года закон был подписан президентом Турецкой Республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199728/
просмотров: 386
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстану передали мобильные медицинские комплексы «Караван здоровья»
Минздрав хочет сократить список лекарств, которые освобождаются от НДС
Только в одной из пяти школ страны работают медики
Третья волна. Минздравсоцразвития запустило электронный портал для волонтеров
В Бишкеке из-за сильного ветра пострадали три человека
В НЦОМиД открыли отделение детской ортопедии
Подаренная Кыргызстану мобильная клиника до сих пор не выехала в регионы
В Кыргызстане развернут мобильную клинику из пяти машин
Две сотрудницы Минздравсоцразвития получили ключи от служебных квартир
В Кыргызстане проходит специализированная медицинская ярмарка
Популярные новости
Супруга экс-президента АУЦА напала на&nbsp;журналиста 24.kg и&nbsp;хотела отобрать телефон Супруга экс-президента АУЦА напала на журналиста 24.kg и хотела отобрать телефон
В&nbsp;Турции судья сделал замечание юристке из-за длины юбки и&nbsp;получил тюремный срок В Турции судья сделал замечание юристке из-за длины юбки и получил тюремный срок
Израиль включил Кыргызстан в&nbsp;список стран, поездки в&nbsp;которые не&nbsp;рекомендуются Израиль включил Кыргызстан в список стран, поездки в которые не рекомендуются
Незаконное обогащение. Алиярбек Абжалиев перевел на&nbsp;счет ГКНБ 20&nbsp;миллионов сомов Незаконное обогащение. Алиярбек Абжалиев перевел на счет ГКНБ 20 миллионов сомов
Бизнес
&laquo;О!Касса&raquo;&nbsp;&mdash; подключите онлайн-ККМ сейчас и&nbsp;пользуйтесь все лето БЕСПЛАТНО! «О!Касса» — подключите онлайн-ККМ сейчас и пользуйтесь все лето БЕСПЛАТНО!
Плей-офф Евро-2020: расписание матчей 1/4&nbsp;финала, когда и&nbsp;где смотреть? Плей-офф Евро-2020: расписание матчей 1/4 финала, когда и где смотреть?
G-Drive&nbsp;&mdash; движущая сила. Получайте в&nbsp;два раза больше баллов весь июль G-Drive — движущая сила. Получайте в два раза больше баллов весь июль
MegaCom продолжает работы по&nbsp;улучшению сети MegaCom продолжает работы по улучшению сети
2 июля, пятница
18:14
Бишкектеплоэнерго возобновляет подачу горячей воды своим абонентам Бишкектеплоэнерго возобновляет подачу горячей воды свои...
18:05
Партия, баллотирующаяся в Бишкекский горкенеш, предлагает узаконить двоеженство
18:02
Нельзя общаться с другим полом, петь и танцевать детям в религиозных учреждениях
18:00
Председатель ГКНБ взял отпуск и уехал за границу
17:53
В городе Ош задержан 31-летний мужчина по подозрению в убийстве односельчанина