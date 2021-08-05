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Власть

Чиновники задолжали предпринимателю более 9 миллионов сомов. Кто ему помог

Один из предпринимателей осуществил поставку компьютерного оборудования на сумму 9 миллионов 264 тысячи сомов в Министерство труда и социального развития, но не мог получить оплату за товары на протяжении более трех месяцев. После безуспешных переговоров с чиновниками он подал жалобу бизнес-омбудсмену.

По данным института по защите прав предпринимателей, рассмотрев полученные документы, сотрудники секретариата направили письменные запросы в Министерство здравоохранения и социального развития (оно образовано на базе Министерства труда и социального развития и Министерства здравоохранения. — Прим. 24.kg) и Министерство экономики и финансов.

Бизнес-омбудсмен направил в государственные органы акт реагирования, согласно которому Минздравсоцразвития было рекомендовано рассмотреть два варианта выплаты задолженности перед предпринимателем. Министерству экономики и финансов рекомендовали рассмотреть целесообразность законодательного усиления ответственности чиновников, допускающих задолженность перед предпринимателями.

Уточняется, что с предпринимателем рассчитались, погасив кредиторскую задолженность в полном объеме.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203163/
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