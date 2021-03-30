В городе Ош отметили Международный день театра

В Ошском национальном драматическом театре имени Султана Ибраимова состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к Международному дню театра. Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, за вклад в развитие театрального искусства состоялось награждение почетными грамотами, дипломами и званиями «Отличник культуры» заслуженных деятелей культуры и искусства.

Денежной премией в 200 тысяч сомов награжден коллектив Баткенского областного музыкально-драматического театра имени Апаза Жайнакова «за лучшую организацию духовного служения гражданам в период пандемии, инициативы и активные мероприятия в соцсетях». Награды получили артисты различных театров.

В своей приветственной речи министр культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Кайрат Иманалиев отметил, что на государственном уровне разрабатывается программа по развитию театрального искусства, музыки, киноискусства.

Министр отметил, что поддержит участие творческих коллективов в театральных фестивалях в России и Казахстане. В 2021 году планируются гастроли творческих коллективов восьми театров в Узбекистане.

В Оше также запланированы значимые мероприятия к 100-летию театра имени Бабура, в том числе фестиваль «Арт-Ордо».