ВОЗ: Купленные у третьих лиц вакцины опасны для здоровья

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус обеспокоен попытками преступных групп нажиться на ситуации, связанной с нехваткой вакцин, и призывает жителей планеты не покупать самостоятельно препараты, которые могут оказаться некачественными или поддельными. Об этом сообщили «Новости ООН».

По словам главы ВОЗ, вакцинация началась уже более чем в 175 странах мира, но более 35 государств все еще не имеют возможности обеспечить защитой даже самые уязвимые группы — медицинских работников и пожилых.

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Он отметил, что правительства нескольких государств получили «подозрительные предложения» о поставках прививок от COVID-19. Кроме того, в ВОЗ поступает информация, что какое-то количество вакцин изымают из партии и перенаправляют на продажу другой стороне. При этом нет гарантий, что в подобных случаях соблюдаются необходимые условия хранения и транспортировки. На рынке также появились подделки, которые продают в интернете.

«До нас доходят сообщения и о других нарушениях, в частности, о повторном использовании флаконов из-под вакцин», — заметил Тедрос Аданом Гебреисус.

Он рекомендовал не покупать вакцины у третьих лиц.

«Такие препараты могут не соответствовать стандартам, быть подделкой и нанести серьезный вред здоровью», — сказал глава Всемирной организации здравоохранения.

Он добавил, что ВОЗ регулярно оповещает международное сообщество о подделках и некачественных лекарственных средствах, которые появляются на мировом рынке. «Мы призываем все страны и отдельных лиц обратить пристальное внимание на эту проблему. О любых подозрительных сделках мы просим сообщать своему правительству, которое доведет эту информацию до ВОЗ», — подчеркнул Тедрос Аданом Гебреисус.

Добавим, что накануне в Кыргызстане стартовал пусковой этап вакцинации китайской вакциной Sinopfarm.