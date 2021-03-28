Неделя-24. Вакцинация от коронавируса и споры вокруг Конституции

Вакцинация от COVID-19 в Кыргызстане начнется с 29 марта. В регионах проводят тренинги для медицинских работников по организации проведения вакцинации. Ее начнут в Бишкеке, Оше и Чуйской области. На первом этапе планируют вакцинировать медиков, учителей и преподавателей, милиционеров и силовиков. Вакцинация двукратная с интервалом 25-28 дней. Прививки будут делать на добровольной основе. В Кыргызстан поступило 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm.
- Уровень воды в Токтогульском водохранилище резко снижается и приблизился к опасному. На сегодня объем воды составляет всего 8 миллиардов кубометров. Четыре месяца назад в Токтогулке объем воды составлял 13 миллиардов кубометров, и это уже вызывало опасения. С Казахстаном и Узбекистаном подписаны договоры об импорте электроэнергии. Чиновники заверили, что ограничений на потребление электроэнергии и веерных отключений в Кыргызстане не будет.
Четыре параллели в школах Бишкека продолжат обучение в онлайн-режиме. Речь о 6-х, 7-х, 8-х и 10-х классах. По словам чиновников, следующие две-три недели покажут динамику эпидемиологической ситуации, что позволит говорить об их дальнейшем обучении. Детские сады продолжат работать. Всего в них вернулись около 4,3 тысячи детей.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».
Основной закон раздора
11 апреля состоится референдум по принятию проекта новой редакции Конституции. Отношение у экспертного сообщества к откорректированному варианту неоднозначное. Его считают сырым, непонятным и ориентированным на установление диктатуры. Подробнее в материале «Проект новой Конституции. Когда у общества нет чувства ответственности».
Когда важен каждый голос
В этом году Кыргызстан ждет еще несколько избирательных кампаний. Уже в апреле состоятся местные выборы и референдум по поправкам в Конституцию. На осень запланированы и новые парламентские выборы. Правда, люди с каждым годом все меньше и меньше ходят голосовать. Объясняем, почему это важно и как сделать свой выбор осознанно. А еще о том, что голосовать против всех — не самый лучший вариант. Подробнее — «Впереди выборы. Почему нужно ходить на голосование и как правильно выбирать».
Кандидатам в депутаты не дают поговорить
Отличительная особенность этих местных выборов — теледебаты кандидатов партий в эфире ОТРК и ЭлТР. Однако государственные телеканалы до сих пор не предоставили эфирную сетку. В Бишкекской ТИК ранее сообщили: на площадке госканалов будут дебатировать только представители политорганизаций, баллотирующихся в столичный горкенеш. Но ЦИК решила иначе. Подробнее — «Местные выборы. ОТРК игнорирует обязанность провести теледебаты».
Нардепы против инвестора
Чем нам запомнился шестой созыв Жогорку Кенеша? Сплошными скандалами — то кто-то некрасиво отчитает госслужащего за свитер, то не сможет выговорить элементарные слова, что и фиксируют вездесущие журналисты. Но что они действительно умеют делать мастерски — это кошмарить инвесторов. Об этом в материале — «Госкомиссия по «Кумтору». Когда депутаты утратили доверие даже к себе».
Кто защитит бизнес не на словах?
Как коронавирус и политические события 2020 года сказались на положении бизнеса и чего предприниматели ждут от власти. Об этом 24.kg рассказала глава Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева.
Коронавирус вновь наступает
В Кыргызстане, судя по статистике новых случаев заражения, набирает обороты третья волна коронавируса. Жители страны переживают, как бы власти вновь не ввели карантин, как в марте 2020 года. Облегчить ситуацию могла бы массовая вакцинация населения. Но пока в Кыргызстан прибыла только минимальная партия китайской вакцины, а сроки поставок российского Sputnik-V неизвестны. О ситуации в материале «Третья волна COVID-19. Вакцины нет, но вы держитесь».
Готов ли Кыргызстан к землетрясениям?
Территория Кыргызстана подвержена риску землетрясений интенсивностью восемь-девять и более баллов. Начиная с 2000-х годов ученые постоянно предупреждают о вероятности крупного сейсмического события. Выдержат ли строения такие возможные потрясения и почему здания школ и детсадов наиболее уязвимы? Об этом 24.kg рассказал Улугбек Бегалиев, ректор Международного университета инновационных технологий, президент Международной ассоциации экспертов по сейсмостойкому строительству.
Проблемы Бишкека: свалка и тарифы на проезд
Кружащие над головой птицы, копошащиеся в мусоре сортировщики, дым — сегодняшние реалии столичной свалки. Власти страны не первый год обещают закрыть старый полигон и построить новый, но пока о завершении работы говорить не приходится. Подробнее в материале «Свалку потушить нельзя оставить. Почему полигон продолжает дымить».
Если тариф на проезд поднимут, это приведет к новому росту цен. Так считает Национальный банк. По его данным, дополнительный вклад в рост инфляции в 2021 году может внести 50-процентное повышение цен на маршрутные такси в Бишкеке. Но для изменения тарифа сегодня нет юридических оснований, нормативно-правовой базы, подзаконных актов. Подробнее — «Повышение тарифа на проезд. Почему это нельзя сделать по закону».
Как филиппинка стала кыргызской келин
Мэри Бернадетт Конде родом с Филиппин. В Кыргызстан приехала 17 лет назад. Как признается Мэри, она и не думала, что когда-нибудь окажется в этой горной стране. Все решил случай. С будущим мужем — кыргызстанцем — она познакомилась в Бремене (Германия) и переехала сюда за супругом. Сегодня Мэри — доцент Американского университета в Центральной Азии. Студенты ее обожают, а она очень любит свою работу и не жалеет, что жизнь забросила в Кыргызстан.
Как не лишиться средств на карте или электронном кошельке
Безналичный расчет становится все популярнее в Кыргызстане. Вместе с ним появляются и новые способы мошенничества. Аферисты играют на страхе человека потерять доступ к карте или электронному кошельку. Специалисты Национального банка рассказали 24.kg, как обезопасить себя и какие данные нельзя сообщать незнакомым людям.
Когда вся жизнь — театр. Путь балерины Татьяны Дьяченко
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева стал для Татьяны Ивановны Дьяченко по-настоящему вторым родным домом. Здесь она старожил. Сюда она пришла девчонкой и проработала больше 50 лет. После ухода со сцены она освоила новую профессию и теперь возглавляет гримерно-парикмахерский цех. С Татьяной Ивановной мы встретились на ее рабочем месте.
Режиссеры о состоянии кыргызского кино
В Кыргызстане стартовал первый онлайн-фестиваль европейского кино. Мероприятие пройдет до 28 марта включительно. За это время кыргызстанцы смогут бесплатно посмотреть 11 фильмов стран ЕС и восемь короткометражных картин о защите окружающей среды. Журналист 24.kg поговорил с представителями отечественной киноиндустрии. Они поделились мнением о фестивале, проходящем в этом году в условиях пандемии COVID-19, и о состоянии кыргызского кино.
Красота Кыргызстана. Фото и видео читателей
Пока весна нас не хочет радовать хорошей погодой. Но разве это может остановить авторов рубрики «Мгновения жизни» от путешествий по республике? Вряд ли. Так что мы с ними вновь отправляемся в путь. Подробнее — «Мгновения жизни. Перевал Кара-Гоо и по дороге на Сон-Куль».
Как лайфхаки и метод ашара помогают учиться на удаленке
Бишкекские подростки год на дистанционке — в школах средние классы учатся онлайн с прошлого марта. Эти месяцы были нелегкими для учеников и родителей. Последних они научили терпению, а школьники приобрели много навыков, причем не всегда тех, которых ожидали от них взрослые. Они придумали много лайфхаков, облегчающих процесс обучения. О секретах внезапной успеваемости и оптимизации учебного процесса 24.kg рассказали ученики одной из гимназий.