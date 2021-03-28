Неделя-24. Вакцинация от коронавируса и споры вокруг Конституции

Вакцинация от COVID-19 в Кыргызстане начнется с 29 марта. В регионах проводят тренинги для медицинских работников по организации проведения вакцинации. Ее начнут в Бишкеке, Оше и Чуйской области. На первом этапе планируют вакцинировать медиков, учителей и преподавателей, милиционеров и силовиков. Вакцинация двукратная с интервалом 25-28 дней. Прививки будут делать на добровольной основе. В Кыргызстан поступило 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm.

Уровень воды в Токтогульском водохранилище резко снижается и приблизился к опасному. На сегодня объем воды составляет всего 8 миллиардов кубометров. Четыре месяца назад в Токтогулке объем воды составлял 13 миллиардов кубометров, и это уже вызывало опасения. С Казахстаном и Узбекистаном подписаны договоры об импорте электроэнергии. Чиновники заверили, что ограничений на потребление электроэнергии и веерных отключений в Кыргызстане не будет.

Четыре параллели в школах Бишкека продолжат обучение в онлайн-режиме. Речь о 6-х, 7-х, 8-х и 10-х классах. По словам чиновников, следующие две-три недели покажут динамику эпидемиологической ситуации, что позволит говорить об их дальнейшем обучении. Детские сады продолжат работать. Всего в них вернулись около 4,3 тысячи детей.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Основной закон раздора

11 апреля состоится референдум по принятию проекта новой редакции Конституции. Отношение у экспертного сообщества к откорректированному варианту неоднозначное. Его считают сырым, непонятным и ориентированным на установление диктатуры. Подробнее в материале «Проект новой Конституции. Когда у общества нет чувства ответственности».

Когда важен каждый голос

В этом году Кыргызстан ждет еще несколько избирательных кампаний. Уже в апреле состоятся местные выборы и референдум по поправкам в Конституцию. На осень запланированы и новые парламентские выборы. Правда, люди с каждым годом все меньше и меньше ходят голосовать. Объясняем, почему это важно и как сделать свой выбор осознанно. А еще о том, что голосовать против всех — не самый лучший вариант. Подробнее — «Впереди выборы. Почему нужно ходить на голосование и как правильно выбирать».

Кандидатам в депутаты не дают поговорить

Отличительная особенность этих местных выборов — теледебаты кандидатов партий в эфире ОТРК и ЭлТР. Однако государственные телеканалы до сих пор не предоставили эфирную сетку. В Бишкекской ТИК ранее сообщили: на площадке госканалов будут дебатировать только представители политорганизаций, баллотирующихся в столичный горкенеш. Но ЦИК решила иначе. Подробнее — «Местные выборы. ОТРК игнорирует обязанность провести теледебаты».

Нардепы против инвестора

Фото из интернета. Депутаты Жогорку Кенеша уже нарушили массу законов, но продолжают усугублять положение

Чем нам запомнился шестой созыв Жогорку Кенеша? Сплошными скандалами — то кто-то некрасиво отчитает госслужащего за свитер, то не сможет выговорить элементарные слова, что и фиксируют вездесущие журналисты. Но что они действительно умеют делать мастерски — это кошмарить инвесторов. Об этом в материале — «Госкомиссия по «Кумтору». Когда депутаты утратили доверие даже к себе».

Кто защитит бизнес не на словах?

Как коронавирус и политические события 2020 года сказались на положении бизнеса и чего предприниматели ждут от власти. Об этом 24.kg рассказала глава Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева.

Коронавирус вновь наступает

Фото 24.kg. В Кыргызстане вновь растет заболеваемость коронавирусом

В Кыргызстане, судя по статистике новых случаев заражения, набирает обороты третья волна коронавируса. Жители страны переживают, как бы власти вновь не ввели карантин, как в марте 2020 года. Облегчить ситуацию могла бы массовая вакцинация населения. Но пока в Кыргызстан прибыла только минимальная партия китайской вакцины, а сроки поставок российского Sputnik-V неизвестны. О ситуации в материале «Третья волна COVID-19. Вакцины нет, но вы держитесь».

Готов ли Кыргызстан к землетрясениям?

Территория Кыргызстана подвержена риску землетрясений интенсивностью восемь-девять и более баллов. Начиная с 2000-х годов ученые постоянно предупреждают о вероятности крупного сейсмического события. Выдержат ли строения такие возможные потрясения и почему здания школ и детсадов наиболее уязвимы? Об этом 24.kg рассказал Улугбек Бегалиев, ректор Международного университета инновационных технологий, президент Международной ассоциации экспертов по сейсмостойкому строительству.

Проблемы Бишкека: свалка и тарифы на проезд

Фото 24.kg. Ежедневно на сортировку мусора на свалке выходит от 50 до 300 человек

Кружащие над головой птицы, копошащиеся в мусоре сортировщики, дым — сегодняшние реалии столичной свалки. Власти страны не первый год обещают закрыть старый полигон и построить новый, но пока о завершении работы говорить не приходится. Подробнее в материале «Свалку потушить нельзя оставить. Почему полигон продолжает дымить».

Если тариф на проезд поднимут, это приведет к новому росту цен. Так считает Национальный банк. По его данным, дополнительный вклад в рост инфляции в 2021 году может внести 50-процентное повышение цен на маршрутные такси в Бишкеке. Но для изменения тарифа сегодня нет юридических оснований, нормативно-правовой базы, подзаконных актов. Подробнее — «Повышение тарифа на проезд. Почему это нельзя сделать по закону».

Как филиппинка стала кыргызской келин

Фото из архива Мэри Бернадетт Конде. Счастливая семья Мэри

Мэри Бернадетт Конде родом с Филиппин. В Кыргызстан приехала 17 лет назад. Как признается Мэри, она и не думала, что когда-нибудь окажется в этой горной стране. Все решил случай. С будущим мужем — кыргызстанцем — она познакомилась в Бремене (Германия) и переехала сюда за супругом. Сегодня Мэри — доцент Американского университета в Центральной Азии. Студенты ее обожают, а она очень любит свою работу и не жалеет, что жизнь забросила в Кыргызстан.

Как не лишиться средств на карте или электронном кошельке

Безналичный расчет становится все популярнее в Кыргызстане. Вместе с ним появляются и новые способы мошенничества. Аферисты играют на страхе человека потерять доступ к карте или электронному кошельку. Специалисты Национального банка рассказали 24.kg, как обезопасить себя и какие данные нельзя сообщать незнакомым людям.

Когда вся жизнь — театр. Путь балерины Татьяны Дьяченко

Фото Юрия Кузьминых. Татьяна Ивановна Дьяченко

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева стал для Татьяны Ивановны Дьяченко по-настоящему вторым родным домом. Здесь она старожил. Сюда она пришла девчонкой и проработала больше 50 лет. После ухода со сцены она освоила новую профессию и теперь возглавляет гримерно-парикмахерский цех. С Татьяной Ивановной мы встретились на ее рабочем месте.

Режиссеры о состоянии кыргызского кино

В Кыргызстане стартовал первый онлайн-фестиваль европейского кино. Мероприятие пройдет до 28 марта включительно. За это время кыргызстанцы смогут бесплатно посмотреть 11 фильмов стран ЕС и восемь короткометражных картин о защите окружающей среды. Журналист 24.kg поговорил с представителями отечественной киноиндустрии. Они поделились мнением о фестивале, проходящем в этом году в условиях пандемии COVID-19, и о состоянии кыргызского кино.

Красота Кыргызстана. Фото и видео читателей

Фото Виктора Клейменова. Перевал Кара-Гоо

Пока весна нас не хочет радовать хорошей погодой. Но разве это может остановить авторов рубрики «Мгновения жизни» от путешествий по республике? Вряд ли. Так что мы с ними вновь отправляемся в путь. Подробнее — «Мгновения жизни. Перевал Кара-Гоо и по дороге на Сон-Куль».

Как лайфхаки и метод ашара помогают учиться на удаленке

Бишкекские подростки год на дистанционке — в школах средние классы учатся онлайн с прошлого марта. Эти месяцы были нелегкими для учеников и родителей. Последних они научили терпению, а школьники приобрели много навыков, причем не всегда тех, которых ожидали от них взрослые. Они придумали много лайфхаков, облегчающих процесс обучения. О секретах внезапной успеваемости и оптимизации учебного процесса 24.kg рассказали ученики одной из гимназий.