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Общество
Сюжет: COVID-19

Вводить ли карантин в связи с ростом заражения COVID-19? Что думают кыргызстанцы

В последнее время в Кыргызстане наблюдается рост заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией. На этой неделе пик пришелся на 24 марта, когда за сутки выявили еще 115 случаев заражения коронавирусом. Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что, несмотря на резкий скачок цифр в статистике, карантин пока вводить не будут.

Тем временем вице-мэр столицы по социальным вопросам Айжан Чыныбаева поручила представителям каждого района увеличить количество санитарных рейдов в общественных местах, напомнить руководителям организаций, кафе и ресторанов, торговых точек об обязательном соблюдении санитарных норм среди сотрудников и клиентов.

Редакция 24.kg поинтересовалась у людей на улице, нужно ли вводить карантин или нет и почему.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187674/
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