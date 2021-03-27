Вводить ли карантин в связи с ростом заражения COVID-19? Что думают кыргызстанцы

В последнее время в Кыргызстане наблюдается рост заражения COVID-19 и внебольничной пневмонией. На этой неделе пик пришелся на 24 марта, когда за сутки выявили еще 115 случаев заражения коронавирусом. Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что, несмотря на резкий скачок цифр в статистике, карантин пока вводить не будут.

Тем временем вице-мэр столицы по социальным вопросам Айжан Чыныбаева поручила представителям каждого района увеличить количество санитарных рейдов в общественных местах, напомнить руководителям организаций, кафе и ресторанов, торговых точек об обязательном соблюдении санитарных норм среди сотрудников и клиентов.

Редакция 24.kg поинтересовалась у людей на улице, нужно ли вводить карантин или нет и почему.