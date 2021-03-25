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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

В Высшей аттестационной комиссии разделились на группы за и против руководителя

В Высшей аттестационной комиссии продолжается конфликтная ситуация. Часть коллектива выступает против председателя Бакыта Тыналиевой. Другая заявляет о ее поддержке.

Группа сторонников главы ВАК прислала в редакцию 24.kg письмо, в котором говорится, что ни одно из обвинений в ранее присланном обращении за подписью другой части коллектива не соответствует действительности. Авторы утверждают, что Бакыт Тыналиева никогда не злоупотребляла своим положением и неукоснительно соблюдала прописанные в уставе ВАК требования. 

Напомним, ранее распоряжением премьер-министра Улукбека Марипова Бакыт Тыналиева была отстранена от должности председателя ВАК. Сообщение появилось на официальном сайте кабмина. Затем пресс-релиз удалили. Позднее, как сообщили 24.kg в аппарате, готовится встречный документ о ее восстановлении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187583/
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