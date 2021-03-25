Активисту Тилекмату Куренову вменяют подкуп голосов на выборах в Кочкоре

Активисту Тилекмату Кудайберген уулу (Куренову) хотят предъявить обвинение в подкупе голосов на парламентских выборах в Кочкоре, которые прошли в октябре 2020 года. Об этом 24.kg сообщил Жениш Молдокматов.

По его словам, о местонахождении Камчы Нурбек уулу по сей день нет никакой информации.

«Мы его до сих пор не нашли, как его задержали силовики, он пропал. Я был занят вопросами Тилекмата Куренова, поэтому не было возможности более подробно узнать о поисках. Заявление в милицию его родственники пока не писали», — рассказал Жениш Молдокматов.

Адвокат Куренова Амантур Абдрахманов сообщил 24.kg, что у него нет информации о предъявлении его клиенту нового обвинения.

Напомним, что активиста задержали 15 марта. Ближе к ночи того же дня в его доме провели обыск. Известно, что правоохранители нашли в его публикациях на Facebook призывы к свержению власти. Позже Свердловский районный суд столицы водворил его в СИЗО-1 на месяц.

Тилекмат Куренов был одним из организаторов и модератором мирного митинга против новой редакции Конституции возле «Белого дома».

Камчы Нурбек уулу, по информации Молдокматова, был задержан сотрудниками силовых структур в ночь на 17 марта и с тех пор его местонахождение неизвестно.