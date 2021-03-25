Рост цен. В апреле в Кыргызстан поступят сахар и масло, закупленные государством

В апреле в Кыргызстан поступят закупленные государством сахар и растительное масло. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства.

Напомним, что премьер-министр Улукбек Марипов поручил через Фонд государственных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций начать закупку продуктов. Это делается для обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации цен на основные продукты питания на внутреннем рынке.

«Уже заключены контракты на поставку 506,294 тонны подсолнечного масла и 3 тысяч 46 тонн сахарного песка», — рассказали в ведомстве.